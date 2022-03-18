Російський екіпаж вилітає на МКС на тлі війни в Україні

Троє російських космонавтів вилетіли в п'ятницю на ракеті «Союз», пов'язану з Міжнародною космічною станцією (МКС), на тлі сильної напруженості між Москвою і Західними країнами через вторгнення Росії в Україну.

Екіпаж — у складі командира Олега Артем'єва та Дениса Матвєєва та Сергія Корсакова — вилетів на 15H55 GMT з бази в Казахстані і полетить три години на Міжнародну космічну станцію (МКС), де його зустріне команда з двох росіян, чотирьох американців і одного німецького.

До недавнього часу космічна співпраця між Росією та західними країнами була однією з небагатьох сфер, яка не сильно постраждала від санкцій, введених проти Москви після анексії українського Кримського півострова 2014 року.

Однак напруженість почала виникати, особливо після того, як президент Росії Володимир Путін призначив націоналіста Дмитра Рогозіна главою російського космічного агентства «Роскосмос» у 2018 році.

Останній регулярно демонструє свою підтримку того, що Росія називає «спеціальною військовою операцією» в Україні.

«Наші! Вперше за багато років це повністю російський екіпаж», - привітав він у Twitter за години до запуску.

Нещодавно він запевнив, що введені Україною проти Москви західні санкції можуть призвести до краху МКС.

За його словами, на експлуатацію російських кораблів, що постачають МКС, вплинуть санкції, які торкнуться російського сегменту станції.

Як наслідок, це може призвести до «палючого» або «висадки» МКС вагою 500 тонн», - попередив він 12 березня.

Тяги російських кораблів, стикованих на станції, використовуються для корекції орбіти космічної конструкції.

Цю процедуру виконують десять разів на рік, щоб тримати її на потрібній висоті, або уникати космічного сміття на своєму шляху.

Тільки американці не мають цієї здатності, підтвердив в понеділок Джоел Монтальбано, директор програми станції для NASA.

«Космічна станція була розроблена за принципом взаємозалежності (...), це не процес, при якому одна група може відокремитися від іншої», - додав він.

«В даний час немає жодних вказівок на те, що наші російські партнери хочуть робити все по-іншому. Тому ми плануємо продовжувати діяльність так, як і сьогодні», - сказав він.

- Відхилена медаль -

Рогозін також мав віртуальну стрільбу з мільярдером Ілоном Маском, засновником космічної компанії SpaceX, який кинув виклик Володимиру Путіну в понеділок, запропонувавши йому «рукопашний бій» з Україною як азартну гру у Twitter.

«Елон, вийдіть з ванної, щоб ми могли трохи поговорити», - написав Рогозін твіт, посилаючись на повідомлення американського магната, в якому він сказав, що пише принаймні 50% своїх твітів на своєму «порцеляновому троні».

На борту МКС російські космонавти та американські астронавти уникали розмови про конфлікт, який вже забрав тисячі життів і спричинив одну з найбільших криз біженців у Європі з часів Другої світової війни.

Астронавт Марк Ванде Хей став предметом російської приманки: Роскосмос опублікував відео, в якому говориться, що американець може залишитися на МКС замість того, щоб повернутися на Землю на борту ракети «Союз» 30 березня.

Скотт Келлі, астронавт НАСА, рекорд якого протягом днів поспіль у космосі на цьому тижні був порушений Марком Ванде Хей, відповів на жарт, відкинувши медаль, присуджену йому російським урядом.

Остання зустріч у космічній співпраці Європейське космічне агентство (ESA) оголосило у четвер, що припиняє російсько-європейську місію ExoMars і шукає альтернативи для запуску чотирьох інших місій через наступ в Україні.

Дмитро Рогозін назвав цей факт «гірким» і запевнив, що Росія зможе виконати цю місію самостійно через «кілька років».

cr/rl/має/js/es/aoc/дуб