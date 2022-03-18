Співробітник Burger King застрелив клієнта, з якою вона сперечалася

Маямі, 18 мар Співробітник ресторану швидкого харчування в Майамі був заарештований після того, як вона нібито застрелила клієнта, з яким вона мала аргумент, повідомляють місцеві ЗМІ в п'ятницю. Стрілянина сталася на стоянці ресторану Burger King на північному заході Майамі, який працює за франшизою, і невідомо, чи постраждав клієнт, покинув приміщення до того, як туди прибула поліція. Кілька свідків заявили, що бачили, як працівник сперечався з клієнтом всередині ресторану з невідомих причин. Потім вони обидва вийшли на стоянку, і там дискусія піднялася, і вона витягнула вогнепальну зброю і кілька разів обстріляла машину клієнта, повідомляє поліція. Затриманого ідентифікували як Шатеша Монік Хікс, 30 років. Його родичі, які прийшли в ресторан, дізнавшись про арешт, розповіли ЗМІ, що замовник, якого він нібито розстріляв, кинув майонез в обличчя, коли він його пригощав. За даними каналу новин Local 10, прес-секретар Burger King заявив, що не може дати подробиці того, що сталося, оскільки він все ще перебуває під слідством, але підкреслив, що ця подія суперечить цінностям бренду.