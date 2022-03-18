AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
п'ятниця 18 Березень 2022
Україна

82-70. Ексум перериває воскресіння Червоної Зірки

Newsroom Infobae

18 Березень 2022

Барселона, 18 мар Барса, отримавши 23 бали доходу на початку третього кварталу, вчинила безрозсудність вбивства сербської Червоної Зірки, яка посилила матч на фінальній стадії (78-70, хв.37), але Данте Ексум, з 11 зі своїх 13 очок у четвертому кварталі, підібрав баланс цієї п'ятниці в Палау Блауграна (82-70). Тринадцять очок в обов'язковому порядку Нікола Міротік (найкращий бомбардир з 19 голами) випередив Барсу наприкінці першого кварталу (22-15) та зв'язок між Рокасом Джокубайтісом та Брендоном Девіс (10 голів кожен у другому періоді) вистрілив барсу (42-21, мін.16), дохід, який досяг 23 балів (57-34, мін.34, хв. .16) .24). Однак Червона Зірка так і не здавалася і, об'єднавши оновлену оборонну агресивність і успіх Огньєна Добріка (17 очок), він повернувся в матч (67-59, хв.33), але Барса нафінальному етапі почерпнув зуби, щоб досягти третьої поспіль перемоги серед усіх змагань. На додаток до вже відомих жертв в Барсі команда охоронця Корі Хіггінса і центру П'єра Оріоли через травму, в останню хвилину приєдналася відсутність центру Сертак Санлі через біль у попереку. Його місце в заклику зайняв нігерійський '5' Джеймс Ннаджі, 17 років. Хоча Червона зірка почалася з дуже високого квінтету, з чотирма гравцями вище двох метрів, Барса вибухнув свою швидкість, щоб легко забити проникнення (8-5, хв.3). Сербська команда відповіла набагато більш агресивним захистом на банку, змусивши чотири втрати і забивши перехідні (8-11, хв.5), але зв'язок між Ніком Калатесом і непогрішним Нікола Міротіком, який набрав 13 очок у першому кварталі, не пропускаючи пострілу, поставив Барсу попереду (22-15, хв.10). На чолі з обороною Сергі Мартінес, який стер в гостях фігура, Нікола Калініч, каталонська команда висушила балканську атаку (4 послідовні втрати, 3 краде Мартінес), і це був наступальний шторм (42-21, мін.16). Партнерство між електричним Рокасом Джокубайтісом (10 балів та 5 передач у період) та фізичним розгортанням Брендона Девіса (10 балів у другому кварталі) змусило глядачів Палау Блауграна вібрувати, особливо у двох «алеях ов», завершеними американцем на литовському перевалі. Ясікевічус, який дав спокій протягом другого кварталу Міротику, Калатесу і Ніко Лапровіттола, пішов в антракт кілька роздратований симптомами розслаблення в своїх рядах (47-32). Повернення на трек стартерів виправив ситуацію (57-34, хв.24), з видатною роллю Роландс Смітс (8 балів у третьому кварталі), але нове оборонне падіння викликало заклик до лав Ясікевічуса (59-44, хв.26), які амортизували падіння, незважаючи на провал Барселони в зовнішній постріл (65-51, хв.30). Кошик Нейт Волтерс підняв тривогу на початку четвертого кварталу (67-59, хв.33), пробуджуючи найгучнішу версію Палау Блауграни, тієї, що має щільний фінал, який подарував йому стільки радощів, які дали йому цей курс. Червона зірка не дала руку крутити (78-70, хв.37), але прорив Данте Екзум, який взяв на себе відповідальність за напад, який не зупиняється в проникненнях, нерівномірний баланс разом з оборонним поліпшенням Барси (82-70). - Технічний лист 82 - Барса (22+25+18+17): Калатес (6), Лапровіттола (3), Ексум (13), Міротик (19), Смітс (8) -початкова команда-, Сергі Мартінес (-), Абрини (2), Курський (3), Девіс (12), Йокубайтіс (10), Ннабайтіс (2) і Хейс-Девіс (4). 70 - Червона зірка (15+17+19+19): Вольтерс (4), Калинич (5), Добрик (17), Давидовац (2), Митрович (9) -стартова команда-, Іванович (13), Лазаревич (4), Лазич (-), Маркович (7), Білий (4) і Кузьмич (5). Арбітри: Олег Латісеви (ЛЕТ), Джозеф Біссанг (FRA) та Томаш Травіцький (ПОЛ). Інциденти: Матч тридцятого раунду Євроліги зіграв на Палау Блауграні в Барселоні перед 5 728 глядачами. НАЧАЛЬНИК 1012041 xsf/ism