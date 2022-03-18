82-70. Ексум перериває воскресіння Червоної Зірки

Барселона, 18 мар Барса, отримавши 23 бали доходу на початку третього кварталу, вчинила безрозсудність вбивства сербської Червоної Зірки, яка посилила матч на фінальній стадії (78-70, хв.37), але Данте Ексум, з 11 зі своїх 13 очок у четвертому кварталі, підібрав баланс цієї п'ятниці в Палау Блауграна (82-70). Тринадцять очок в обов'язковому порядку Нікола Міротік (найкращий бомбардир з 19 голами) випередив Барсу наприкінці першого кварталу (22-15) та зв'язок між Рокасом Джокубайтісом та Брендоном Девіс (10 голів кожен у другому періоді) вистрілив барсу (42-21, мін.16), дохід, який досяг 23 балів (57-34, мін.34, хв. .16) .24). Однак Червона Зірка так і не здавалася і, об'єднавши оновлену оборонну агресивність і успіх Огньєна Добріка (17 очок), він повернувся в матч (67-59, хв.33), але Барса нафінальному етапі почерпнув зуби, щоб досягти третьої поспіль перемоги серед усіх змагань. На додаток до вже відомих жертв в Барсі команда охоронця Корі Хіггінса і центру П'єра Оріоли через травму, в останню хвилину приєдналася відсутність центру Сертак Санлі через біль у попереку. Його місце в заклику зайняв нігерійський '5' Джеймс Ннаджі, 17 років. Хоча Червона зірка почалася з дуже високого квінтету, з чотирма гравцями вище двох метрів, Барса вибухнув свою швидкість, щоб легко забити проникнення (8-5, хв.3). Сербська команда відповіла набагато більш агресивним захистом на банку, змусивши чотири втрати і забивши перехідні (8-11, хв.5), але зв'язок між Ніком Калатесом і непогрішним Нікола Міротіком, який набрав 13 очок у першому кварталі, не пропускаючи пострілу, поставив Барсу попереду (22-15, хв.10). На чолі з обороною Сергі Мартінес, який стер в гостях фігура, Нікола Калініч, каталонська команда висушила балканську атаку (4 послідовні втрати, 3 краде Мартінес), і це був наступальний шторм (42-21, мін.16). Партнерство між електричним Рокасом Джокубайтісом (10 балів та 5 передач у період) та фізичним розгортанням Брендона Девіса (10 балів у другому кварталі) змусило глядачів Палау Блауграна вібрувати, особливо у двох «алеях ов», завершеними американцем на литовському перевалі. Ясікевічус, який дав спокій протягом другого кварталу Міротику, Калатесу і Ніко Лапровіттола, пішов в антракт кілька роздратований симптомами розслаблення в своїх рядах (47-32). Повернення на трек стартерів виправив ситуацію (57-34, хв.24), з видатною роллю Роландс Смітс (8 балів у третьому кварталі), але нове оборонне падіння викликало заклик до лав Ясікевічуса (59-44, хв.26), які амортизували падіння, незважаючи на провал Барселони в зовнішній постріл (65-51, хв.30). Кошик Нейт Волтерс підняв тривогу на початку четвертого кварталу (67-59, хв.33), пробуджуючи найгучнішу версію Палау Блауграни, тієї, що має щільний фінал, який подарував йому стільки радощів, які дали йому цей курс. Червона зірка не дала руку крутити (78-70, хв.37), але прорив Данте Екзум, який взяв на себе відповідальність за напад, який не зупиняється в проникненнях, нерівномірний баланс разом з оборонним поліпшенням Барси (82-70). - Технічний лист 82 - Барса (22+25+18+17): Калатес (6), Лапровіттола (3), Ексум (13), Міротик (19), Смітс (8) -початкова команда-, Сергі Мартінес (-), Абрини (2), Курський (3), Девіс (12), Йокубайтіс (10), Ннабайтіс (2) і Хейс-Девіс (4). 70 - Червона зірка (15+17+19+19): Вольтерс (4), Калинич (5), Добрик (17), Давидовац (2), Митрович (9) -стартова команда-, Іванович (13), Лазаревич (4), Лазич (-), Маркович (7), Білий (4) і Кузьмич (5). Арбітри: Олег Латісеви (ЛЕТ), Джозеф Біссанг (FRA) та Томаш Травіцький (ПОЛ). Інциденти: Матч тридцятого раунду Євроліги зіграв на Палау Блауграні в Барселоні перед 5 728 глядачами. НАЧАЛЬНИК 1012041 xsf/ism