72-річний мексиканський серійний феміцид засуджений до довічного ув'язнення

Мехіко, 18 березня Андрес «N», мексиканський серійний фемініцид, був засуджений у п'ятницю до довічного ув'язнення за вбивство жінки після того, як у четвер було відомо, що він був засуджений. «Генеральна прокуратура штату Мексика (FGJEM) отримала довічний термін Андреса Філомено Мендоса Селіса за феміцид, який стався в муніципалітеті Атісапан, у травні 2021 року», - поділилася Генеральна прокуратура штату Мексика. Окрім довічного терміну, Андрес «N» повинен сплатити 448 100 песо (близько 22 006 доларів) як штраф та 1,34 мільйона песо (65,807 доларів) як компенсацію збитку. Слухання проходило в кримінальних судах муніципалітету Тенанго-дель-Валле. Вбивство Рейни «N», за яке він був засуджений, відбулося в травні 2021 року. «Ця особа була визнана винною у цьому злочині, вчиненому 14 травня 2021 року, у скарзі на 34-річну жінку, яку вбили та розчленували всередині будівлі на Калле Маргаритасі, в районі Ломас де Сан-Мігель, в Атісапан,, який був заселений нині засудженою особою», - пояснив Прокуратура. Чоловік був заарештований минулого червня в муніципалітеті Атісапан, в центральному штаті Мексики. Справа шокувала країну через те, що нібито вбивця зізнався би, що скоїв понад 30 злочинів за останні 2 десятиліття, повідомляють місцеві ЗМІ. Влада виявила понад 4300 скелетних останків з 19 різних тіл, з яких шість були ідентифіковані. «В результаті проведених досі розслідувань вдалося встановити, що цей суб'єкт може бути пов'язаний із вбивством інших людей», - заявили в прокуратурі в червні. Скандал спалахнув, коли Мексика зіткнулася з кризою сексистського насильства з понад 10 жінками, вбитими щодня, згідно з даними ООН Жінки. Уряд Мексики зафіксував 1 004 жертв феміциду в 2021 році, оскільки криміналізоване вбивство, мотивоване гендерним насильством, що на 2,66% більше, ніж у 2020 році. НАЧАЛЬНИК ai/jmrg/jrh (фото)