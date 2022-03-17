З Мюріелем стартером Аталанта перемогла Байєра Леверкузена і просувається до чвертьфіналу Ліги Європи

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

Аталантазнову посміхається на континентальному турнірі. Команда, де грає Луїс Фернандо Мюріель , просунулася до чвертьфіналу Ліги Європи після тісного бою з Байєром Леверкузеном, в якому колумбієць був одним з головних героїв.

У першому матчі, на стадіоні Gewiss, італійський клуб переміг німецького 3-2, з двома голами від уродженця Санто-Томаса (Atlántico). А 17 березня на BayArena він знову виграв на табло, тільки через найменшу різницю: той, хто забив, був івуаріанець Жеремі Бога, який прибув в Бергамо на зимовий трансферний ринок; Мюріель грав до 78-ї хвилини, коли його замінив Маттео Пессіна.

Для команди «Бергамо» відбір до 16-го туру Ліги Європи - це як бальзам, враховуючи, що ця кампанія була ліквідована як на груповому етапі Ліги чемпіонів , так і в шостому раунді Серії А , тому у них не вистачає квот на континентальні турніри наступного сезону.

Варто пам'ятати, що Аталанта, як і решта кваліфікацій, зустріне своїх суперників у п'ятницю, 18 березня, коли відбудеться розіграш УЄФА. Інші команди на цій фазі турніру: Лейпциг, Барселона, Рейнджерс і Брага. І ми чекаємо, що станеться між Порту та Ліоном; Айнтрахт Франкфурт та Бетіс, Вест Хем та Севілья (зобов'язання, які оскаржуються сьогодні вдень).

Одним з найважчих ударів для Аталанти у 2022 році була травма Дувана Сапата, за яку він міг зіграти лише одне зобов'язання, особливо враховуючи, що в першій половині кампанії він був фігурою неразуррі: він забив дванадцять голів (дев'ять з них для Серії А і три для Ліги чемпіонів) і сім надає допомогу. На щастя фанатів він зможе незабаром повернутися на корт.

Хоча 9 березня Гянь П'єро Гасперіні, тренер колумбії, заявив, що не думає, що «у нього є багато шансів відновитися в хороший час», ЗМІ FantaCalcio повідомили, що в середині квітня в зобов'язаннях проти Еллади Верони чи Венеції його можна було б взяти до уваги в команда.

ЕльТоро отримав травму 21 грудня, того ж дня він був включений до списку 100 найкращих футболістів світу, зробленихThe Guardian . Під час матчу проти Генуї він пішов у відставку після залпу, в чіткому виборі гола, який скомпрометував його правильного аддуктора, і, хоча тренерський штаб встановив час відновлення десять днів, це зайняло більше часу, ніж передбачалося.

Він повернувся на корти 6 лютого в матчі проти « Кальярі » за «Серія А» в якості заміни Луїсу Фернандо Мюріель, і, однак, йому знадобилося більше часу, щоб увійти (на 58-й хвилині), ніж піти (72-а хвилина). Через кілька днів, після медичної оцінки в Фінляндії, був відомий діагноз: привідне ураження з залученням сухожиль.

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