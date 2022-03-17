З великим голом від Педрі, Барселона обіграла Галатасарай 2:1 і просунулася до кварталів Ліги Європи

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Короткийзміст тріумфу Барси

Барселона обігралаГалатасарай 2-1 в Стамбулі і кваліфікувався до чвертьфіналуЛіги Європи . Команда на чолі з Хаві перевернула результат, спочатку з високим балом від Педрі , а потім через П'єра Обамеянга , тоді як Маркао відкрив рахунок для турецької команди. У цьому змаганні команда culé має стимул у сезоні перед обличчям дострокової ліквідації в груповій зоні Ліги чемпіонів.

У матчі, зіграному на стадіоні Неф, місцева команда взяла на себе лідерство і почала вигравати на 27-й хвилині після виконання кутового удару Олександру Сікалдау та Маркао очолила одну і поставила свою команду на лідерство.

Але через дев'ять хвилин іспанська команда досягла рівності після комбінації, яка закінчилася з Педрі в цьому районі, і після того, як два амаги зламали талію і поширилися на двох суперників, визначили хрестоносця і досягли 1-1. Це був великий гол 19-річного віку, який з Лас-Пальмас приїхав до Барселони в сезоні 2020/2021. Каталонський клуб покладає великі надії на те, щоб він став водієм команди, враховуючи, що він має гамбету і точність правою ногою. У цьому році колесо має 17 матчів і три голи. Цього четверга він дав ще один зразок свого таланту з його наверненням.

З рівністю вони пішли відпочивати, хоча на зорі доповнення Барса перевернув результат. Це було за 3 хвилини, коли Серхіо Бускетс вистрілив з середньої відстані, відповів воротар Іньякі Пенья, який також зміг зіткнутися зі спробою Педрі, але відскок був захоплений П'єром Аубамеянгом , який забив другий гол для команди Barça, яка цього четверга носила альтернативний сірий наряд.

Пізніше Барселона мала інші шанси, але не могла розширити різницю, незважаючи на деякі чіткі, такі як визначення Мемфіса Депая, яке пройшло дуже близько до палиці. У цьому пошуку він залишив деякі простори для Галатасарая, який не мав глибини, щоб помістити результат у таблиці

Тріумф був для Барселони, яка зробила хороший матч, в якому він мав 68 відсотків володіння. Коли йому довелося шукати результат, він знайшов шляхи, але також, коли приніс себе в жертву, він зробив свою справу і взяв три настанови. Однак для досягнення перемоги часткова рівність, досягнута Педрі, була ключовою, оскільки це була важлива ін'єкція розуму в завжди складному місці, такому як Галатасарай. Іспанська команда знала, як скористатися своїми шансами на перемогу в Стамбулі. Слід пам'ятати, що в першому нозі вони прив'язали 0-0 у Камп Ноу.

У своєму першому сезоні без Ліонеля МессіБарселона все ще знаходиться в конкуренції і буде прагнути досягти фіналу, який буде зіграний у своїй країні, оскільки вирішальний матч запланований на суботу 18 травня на стадіоні Рамон Санчес-Пізжуан в Севільї.

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