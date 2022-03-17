Де можна подивитися серіал Фрейлейон Ернесто Перес та його друзів абсолютно безкоштовно

Оскільки персонаж Фрейлейона Ернесто Перес став одним з найулюбленіших персонажів колумбійців, який спочатку призначався для дітей, але також приємно вітав доросле населення, люди ніколи не перестають співати його пісню або шукати вміст, пов'язаний з цим супергероєм, який захищає воду і маврів.

Ну, у цього смішного мультфільму є серіал, в якому він також взаємодіє з іншими анімаційними персонажами під назвою «Магічні казки». Це дитяча постановка, в якій з'являється цей милий монучий, який входить до групи анімованих персонажів, які навчають дітей піклуватися про планету, вивчати веселі уроки поведінки, вміють ставитися до свого оточення та людей та багато іншого.

Безкоштовна платформа RTVCPlay, щось на зразок нашого Creole Netflix, але безкоштовна, має у своєму каталозі вмісту цю серію, яка має 2 сезони, перший з 40 епізодами та другий з 36 епізодами, щоб ви могли розважити цей святковий міст та марафон з маленькими вдома, перейшовши за цим посиланням: https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos абсолютно безкоштовно.

«Чарівна історія» - це серіал із відомим персонажем, який став вірусним у соціальних мережах за свою пісню та запрошення захистити навколишнє середовище. Фото люб'язно надано RTVCplay

Анімаційна постановка зроблена для дітей від 2 до 6 років, але з віралізацією пісні «Привіт! , мене звуть Фрейлейон Ернесто Перес 'став персонажем, улюбленим молодими людьми та дорослими, які повторювали його повідомлення на таких платформах, як Instagram, Tik Tok та Twitter. Насправді епізод, в якому з'являється відома пісня Фрейлеона Ернесто Переса, - номер 11 першого сезону.

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Ернесто Перес може створювати воду і контролювати її і має багато очей, щоб побачити, що відбувається у світі, як вона забруднюється і впливає на навколишнє середовище. Він супергерой, який супроводжує хлопчика Міро на кожній пригоді.

Карлос Андрес Корреа був тим, хто склав вірусну пісню в соціальних мережах, а також робить голос Ернесто Переса. Важливо зазначити, що пісня була в ефірі більше п'яти років, але лише до цих останніх кількох тижнів вона стала вірусною. Корреа запевнила, що Фрейлеон 150 років, але він все ще дитина, тоді як його батько, якому вже 800 років, вже дорослий.

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«Дитячі звуки дзвонів, маракаси, ксилофона та інших інструментів, що використовуються в дошкільному віці, - це ті, які генерують найбільшу пам'ять у дітей. Ми не ігноруємо рок, тому що знаємо, що є рокерські батьки, але повинен бути дуже гострий інструмент, який подобається дітям, тому що згідно з дослідженнями ці тони легше запам'ятати в них», - сказав Карлос Андрес Корреа для RTVC.

Frailejonesє загрозливим видом і мають життєво важливе значення для захисту водних ресурсів країни. Насправді нещодавно в пустелі Ocetá в Бояці був виявлений новий вид монуха, який називається Espeletia Ocetana, і за даними Інституту Гумбольдта, це один із 91 видів, який має країна. У всьому світі їх налічується 139.

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