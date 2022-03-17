Коли будуть давати вакцини проти коронавірусу дітям до 3 років?

A child is administered a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) pediatric vaccine, in San Jose, Costa Rica February 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez

Дітидо 3 років не мають права на вакцинацію проти COVID-19 в Аргентині . Навітьу Сполучених Штатах люди, які не досягли 5-річного віку Науково-дослідний інститут Pfizer-BioNTech - перша лабораторія в Північній Америці, яка отримала схвалення вакцини проти COVID-19 для людей віком від 5 років. А вакцина «Синофарм» розширює маржу і дозволяє проводити вакцинацію людям старше 3 років.

Алещо буде з населенням від новонародженого до 3 або 5 років, в залежності від того, де вони знаходяться в світі або які вакцини отримують? Правдаполягає в тому, що саме населення найбільше понизилося проти коронавірусу SARS-CoV-2, оскільки ще немає вакцини в цій віковій групі.

У США дві найсучасніші лабораторії з точки зору вакцинації проти COVID-19, Moderna та Pfizer місяцями шукають правильну формулу вакцинації цієї групи дітей, і сподіваються, що деякі вчені виявили. Визначтеся з дозуванням «Золотоволоски». Хоча він має достатню силу, щоб забезпечити тривалий захист, недостатньо турбуватися про широкий спектр побічних ефектів, таких як висока температура.

Длядітей до 6 років Модерна випробувала режим двох доз з чвертю дорослої дози. Унаступному місяці очікується, що Pfizer буде шукати схвалення на три терапії уколів для дітей віком до 5 років, а десята частина дози сильніша для людей старше 11 років. Очікується, що незабаром оприлюднить дані клінічних випробувань у наступних вікових групах у віці від 6 до 11 років.

ІвонНмальдонадо, професор дитячих інфекційних захворювань Стенфордського університету та один з провідних дослідників дитячого тестування вакцин Pfizer, заявив, що в найближчі тижні дані, надані Moderna та BioNTech , будуть ефективними. Вчений зазначив, що дослідники досліджують, чи Модерна з більш сильною дозою Moderna «виробляє сильнішу імунну відповідь», ніж Pfizer, досягнутий для маленьких дітей.

Варіант Модерни викликав інтерес у федеральних вчених та експертів з вакцин. Серія досліджень викликала питання щодо менш потужного часу захисту вакцин Pfizer у дітей шкільного віку.

Якпояснив Офер Леві, педіатричний експерт з медичної школи Гарвардського університету та член Незалежного консультативного комітету з питань контролю за продуктами та ліками (FDA), Pfizer, можливо, вибрав занадто низькі дози для дітей віком від 5 до 11 років. Максимізація безпеки є нашим головним пріоритетом. На сьогоднішній день ця лабораторія є єдиною лабораторією в США, яка схвалила вакцинацію для дітей віком від 5 до 11 років. Отримано.Дозвільдля дорослих застосовується до людей у віці від 16 та 17 років.

Модернасхвалила вакцинацію підлітків у червні, але FDA відклав огляд застосування через побоювання щодо ризику міокардиту. Занепокоєння щодо ризику міокардиту спричинило запалення міокардиту та пов'язаного з вакцинами Moderna та Pfizer. В даний час у США понад 22 мільйони людей до 18 років завершують графік вакцинації Pfizer, але заявки стабілізувалися. Наприклад, лише близько 1 з 4 дітей у віці від 5 до 11 років мали повний графік, але вакцину давали цій групі більше 4 місяців.

Однак, оскільки більше людей по всій країні перестали носити маски, все більше батьків повернулися до роботи, і з наближенням літнього сезону подорожей все ще існує попит на захист маленьких дітей. «Немає сумнівів, що існує менше переваг ефективних вакцин для дітей порівняно з дорослими», - сказав Ерік Рубін, експерт з інфекційних захворювань Школи громадського здоров'я TH Чан Гарвардського університету та член Консультативної групи FDA.

ВАргентині вакцинація від COVID-19 почалася в жовтні минулого року із застосування китайської вакцини Sinoparm. Згідно з даними Державного монітора імунізації, було вакциновано понад 8,7 мільйона дітей у віці від 3 до 11 років. Існує понад 575 тисяч дітей із пов'язаними факторами ризику.

В останні кілька тижнів Аргентинська асоціація педіатрії та Федеральна комісія з охорони здоров'я провели засідання з метою сприяння вакцинації іншими вакцинами, які перебувають на офіційному графіку обов'язкової вакцинації, а також вакцинації проти COVID-19 .

20 січня Департамент лікарських засобів, харчових продуктів та медичних технологій США (ANMAT) схвалив використання вакцини проти COVID-19 від науково-дослідного інституту Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. А минулої суботи Міністерство охорони здоров'я оголосило про розширення вакцини Moderna для дітей віком від 6 до 11 років. Церішення базується на аналізі, проведеному Національним інститутом лікарських засобів (частина ANMAT), і клінічні дані доводять його застосовність. Технічні рекомендації щодо застосування цієї вакцини цієї вікової групи будуть встановлені в майбутньому.

Експертикажуть, що їм потрібна вакцина.

(CDC ) 5336COVID-19 .

Надія на раннє висвітлення маленьких дітей зросла після того, як регулятори минулого місяця тиснули на Pfizer-Biontech, щоб опублікувати попередні результати триразового дослідження вакцинації. FDAхотіла розпочати кампанію вакцинації з двох доз, чекаючи остаточного результату третьої дози. Однак ці зусилля обрушилися, коли нові дані Pfizer, які охоплювали інформацію, пов'язану з хвилею Омікрон, переконливо показали, що ці дві дози не були адекватно захищені від симптоматичних інфекцій.

Зараз приблизно в той же час проводяться більш детальні результати тестів Pfizer і Moderna.Ми ще не знаємо, чи достатньо ефективна вакцина для молодшої вікової групи, але обидва кажуть, що вона безпечна за результатами дослідження.

ПолБертон, головний медичний директор Moderna, сказав: «Я досі не бачив нічого недоречного, і я маю впевненість у профілі безпеки. Прес-секретар Pfizer Емі Роуз зазначила, що після ретельних досліджень компанії Pfizer-BioNTech вибрали «найбезпечнішу та найтерпимішу дозу» для маленьких дітей. Хоча федеральні органи влади стверджують, що ефективність вакцин Pfizer і Moderna зменшується з часом. Деякі дослідження з дорослими припускають, що захист Модерна триває довше.

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