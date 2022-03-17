Коли починається «війна» проти інфляції, сумнівів більше, ніж впевненість команди, яка її здійснюватиме.

Через кілька годин після початку війни з інфляцією, як очікував президент Альберто Фернандес , уряд ще не визначив, який арсенал потрібен, щоб впоратися з лютневим зростанням цін або наскільки ефективним він може бути в умовах коливань цін : приватний сектор і сам. Відновлює-менеджмент. За останні кілька годин активізувався перехресний контакт між трьома міністерствами та Державним секретаріатом, який поєднує заходи економічної політики.

Існує ряд факторів, які необхідно враховувати при аналізі стратегій, які будуть реалізовуватися адміністрацією. Є три генерали та один лейтенант, відповідальний за відділ ціноутворення, з різними подіями та рівнем авторитету. Перша група включає трьох міністрів (Мартін Гусман з економіки,Маттіас Кульпас з виробництва та розвитку, і Джуліан Домінгес сільського господарства), а також під кульпас організаційної діаграми, Роберто Фелетті, міністр внутрішньої торгівлі Є.

Три міністри найбільш неохоче ставили на стіл варіанти, які вони вважають винятковими через коригування експортних тарифів навіть у двох сільськогосподарських продуктах, де уряд намагався відрізнити себе від первинного виробництва без промислового втручання. Виходячи з цієї логіки, соєве борошно та олія, продукти, отримані з сої, віддають перевагу товарам з доданою вартістю за нижчими темпами, ніж посіви, принаймні до оформлення збільшення.

Не йдучи далі, Міністр Домінгес запевнив , що лише 13 днів тому в Україні почалася війна і що експортні тарифи не зростуть у міру зростання міжнародних цін. Інші сфери господарського обладнання також поділилися діагнозом із вимкненим мікрофоном. Збереження глобального зростання вартості та гарантований урядом вплив були зафіксовані в місцевій гондолі протягом трьох тижнів, змінивши сценарій і показуючи сильні варіанти утримання.

Хоча Фелетті менш авторитетний, ніж три міністри, він публічно лобіював останніми тижнями через політичний термінал віце-президента Крістіни Кіршнер сильнішими заходами щодо будівництва гребель стримування за ціною. Він також був єдиним чиновником, який публічно визнав, що уряд програє «битву», яка передбачала метафору війни Альберто Фернандеса за збільшення деякої їжі.

Перетягування канатів між чотирма терміналами, що роблять економічну політику, які вплинули на ціни, зрештою, сприяв позиції міністра внутрішньої торгівлі. Гусман сказав, що якби уряд не вжив заходів протягом останніх кількох годин, відбудеться «глибокий регресивний шок» , що стосується зростання цін. Кульфас, який в ці дні бере на себе посадові обов'язки проти Дубая, мовчав, а Домінгуес посилив свою позицію щодо експортерів м'яса, які погрожували вийти з публічної угоди про зниження цін.

«Я щойно закінчив зустріч з консорціумом ABC. Люди, які не виконують своїх зобов'язань перед Аргентиною, повідомили їх, що не можуть продовжувати експорт м'ясо. Ми прийняли це рішення в ситуації, яка посилює кризу, яку переживає худобу через війни, які призвели до зростання цін на продукти харчування у всьому світі, посухи, пожеж у Коррієнтесі та нестачі голів у 1,5 мільйона людей». Чиновник заявив у Twitter.

Заходи, які уряди можуть вжити для боротьби з інфляцією, звичайно, визнані та обмежені, і вони вирішили не представляти їх як «пакет», принаймні поки що, а як надзвичайний захід, щоб уникнути великих лавин у короткостроковій перспективі. У цьому сенсі, з одного боку, є ймовірність збільшення запасів соєвого борошна і масла. Адміністрація виключила збільшення зерна, такого як кукурудза або пшениця, або формування трастів, які були узгоджені з експортерами та супермаркетами для субсидування місцевих цін на певну продукцію.

Це експеримент, який уряд вже спробував з такими продуктами, як нафта, яка тривала до січня 2023 року, і нещодавно створив аналогічний план, який Feletti просуває для пшеничних продуктів. Хоча це більш м'який механізм, напруженість з керівництвом сільського господарства після закриття експорту соєвого борошна та олії в неділю викликає питання про те, чи може адміністрація вжити заходів, що вимагають врегулювання. Наприклад, галузева торгова палата CIARA вже попередила що якщо утримання збільшується, воно буде видалено з цього типу програми.

На валютному рівні центральний банк може працювати з технічною командою Валютного фонду, щоб налаштувати орієнтир рівні процентних ставок, щоб відповідати очікуваної інфляції та зробити прибутковість у місцевій валюті ще більш привабливою. Таке рішення може бути прийнято завтра в четвер після засідання правління організації під головуванням Мігеля Песче.

У чотирьох терміналах економічної політики, пов'язаної з цінами, вони заважали сильній секретності протягом останніх кількох годин. Серед масових споживчих підприємців, з якими консультувався Infobae , і регулярно контактують з державними органами, вони ще не були повідомлені про суворіші заходи контролю цін, такі як заморожування цін, встановлене внутрішньою торгівлею в період з жовтня по січень.

У вівторок Даніель Фюнес де Ріоха, президент Аргентинського індустріального союзу (МАУ) та керівник бізнес-центру Copal, який збирає продовольчі кімнати по всій країні, розпочали переговори з органами внутрішньої торгівлі, передбачивши, що це виявить збільшення на 1300 продуктів, включених у вартість догляду. виконавчийдиректор великої компанії масового споживання заявив, що якщо уряд думає про нову заморозку, «ніхто не хоче брати участь в програмі, яка добровільно втратить гроші , тому її слід усунути за допомогою резолюції».

«Інфляція на 4,7% в лютому зросла навесні через заморожування цін в період з жовтня по січень. Унас є бажання тримати нашу продукцію за цінами на догляд, але ми хочемо бути помірно чесними щодо того, що відбувається з витратами». Ще один бізнесмен стверджував.

Підприємці чекають офіційного дзвінка, щоб вирішити, чи будуть інші схеми контролю цін у найближчі години. Більше того, поки незрозуміло, чи відбудеться зміна влади в рамках нової «війни» проти інфляції, як очікував Альберто Фернандес, чи всі чиновники економічного регіону залишаться на своєму місці.

«У внутрішній торгівлі ми наполягаємо додати більше продуктів і більше обсягу продукції в рамках програми», - сказав виконавчий директор іншої компанії масового споживача. «Я переживаю, тому що все в Care Price вилітає з гондоли, все продається і практично заморожене, тому ніхто не може справити враження в супермаркет без попереднього схвалення». Він закричав.

Перша ініціатива «війни» з інфляції, здавалося, була прийнята Фелетті вчора вдень. Вдень група чиновників з усієї країни зібралася на 9-му поверсі Міністерства виробництва і розвитку, щоб відсвяткувати «День прав споживачів». Черезкілька хвилин Індек показав 4.7% інфляції в лютому і найвищий ріст продовольства за п'ять років.

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