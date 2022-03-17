Коли і як може закінчитися пандемія COVID-19 в Колумбії?

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Народження COVID-19 у світі знаменує собою до і після в історії сучасного суспільства, яке пережило один з найбільш нетипових моментів за останні десятиліття. Кожнакраїна бачила, чи почав вірус рухатися трохи швидше, а Азія і Європа одними з перших відчули знищення ГРВІ CoV-2, і випадки почали збільшуватися. У Колумбії перші підтверджені випадки були зафіксовані 6 березня 2020 року, а 21-го були підтверджені перші випадки смерті від вірусу, а 24-го вступили в обов'язковий профілактичний карантин.

З тих пір пройшло два роки, і суспільство поступово відновило свою нормальність, але COVID-19 все ще не є темою минулого. Прихід вакцин проти вірусу ознаменував радикальну зміну заходів, впроваджених до цього часу. Національнийплан вакцинації в цій країні офіційно розпочався 17 лютого, коли Вероніка Мачадо, медсестра та директор університетської лікарні Сінселехо, була першим громадянином Колумбії, який був щеплений проти вірусу.

За останні два роки країна пережила 4 випадки зараження,перший зафіксований у серпні 2020 року, перевищивши 12 000 випадків на день; другий зафіксував понад 15 000 інфекцій на день у січні 2021 року; а третя хвиля, яка сталася в період з червня по липень через шість місяців, країна зафіксувала понад 30 000 випадків на день.З приходом варіанту омікрон Колумбія перенесла четверту хвилю інфекцій у січні 2022 року, а в день відбулося понад 30 000 інфекцій.

Згідно з останнім офіційним звітом Міністерства охорони здоров'я (станом на 17 березня 2022 року), загалом було зафіксовано 6 078 487 підтверджених випадків, 5 910 525 людей одужали від вірусу, а 139 391 громадянин втратив життя через COVID-19. В даний час в Колумбії є 6 070 активних випадків. 79,222 616 доз, 35 386 553 перші щеплення, 27 981 667 другої дози, 665 357 одноразових доз і 9 589 039 бустерних потужностей були застосовані по всій країні. 34 247 024 людей вже мають повний графік.

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Це питання, яке задають собі багато людей, і полягає в тому, що з плином часу такі заходи, як не використання масок на відкритих просторах у містах чи муніципалітетах, де більше 70% населення вакциновано повним планом в Колумбії, стають все більш гнучкими, однак, незважаючи на спадом випадків пандемія ще не може закінчитися.

Важливо зазначити, що рішення про припинення пандемії COVID-19, а також надзвичайний стан, в кінцевому рахунку залежатиме від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) через її Генерального секретаря Тедроса Адханом Гебрейесуса.

Незважаючина те, що ВООЗ повідомила про значне зниження інфекцій у США та багатьох країнах Європи, вона ще раз заявила, що не розглядає можливість визначення кінця поточної пандемії. Тому деякі заходи вже не настільки різкі, і які, певним чином, дозволяють нормально одужати в інших суспільствах, що на відміну від того, що сталося в Азії за останні тижні, кількість випадків та смертей, спричинених вірусом, знову зросла, попереджаючи владу.

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Експерти стверджують, що при падінні випадків велика ймовірність вбивати тисячі життів щороку. Навідміну від інших ендемічних захворювань, таких як малярія та туберкульоз, COVID-19 непередбачуваний, оскільки можуть виникнути нові мутації, які можуть стати набагато небезпечнішими або заразними, як у випадку з омікроном.

В даний час експерти з охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) обговорюють, коли і чим може закінчитися пандемія COVID-19, але це вимагає дослідження поведінки вірусу та того, як його можна вважати ендемічним певним чином.

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