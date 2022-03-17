О котрій годині грає Барселона - Галатасарай LIVE: Раунд 16 у Стамбулі для Ліги Європи 2022

Барселонаvs Галатасарай LIVE. «Барса» отримує сьогодні, четвер, 17 березня, «завойовника» на стадіоні Nef в Туреччині для другого туру другого туру Ліги Європи 2022. Грандіозний міжнародний поєдинок в пошуках чвертьфіналу. Отримайте всі деталі: графіки, канали та багато іншого. Не пропустіть це!

Упершому нозі іспанці і турки дорівнювали 0-0 в Камп Ноу, так що тільки варто виграти, щоб мати квитки на наступний екземпляр конкурсу. Будьте обережні: подвійний гол більше не варто. Команда, яка забиває найбільше голів, буде просуватися.

Барселона домінувала в першій грі, але не мала чіткості перед обличчям воріт. І ще по заслугах Галатасарая, який був дуже хороший в обороні і мало не забив гол в одному проти. Але зараз це все або нічого, і мета дуже потрібна, щоб продовжити гонку в Лізі Європи.

Крім результату в турнірі, «culés» накопичують 4 прямі перемоги в LaLiga Santander. Минулих вихідних він розгромив Осасуну 4-0 голами від Феррана Торреса (дубль), П'єра Емерика Аубамеянга та Рікі Пуйга. На даний момент він третій в турнірній таблиці. Велике відновлення.

Своїми основними фігурами та під командуванням Хаві Ернандеса Барселона намагатиметься виграти далеко від дому, щоб продовжити в Лізі Європи, титулу, якого їй не вистачає у своїх вітрин. Важлива зустріч в Стамбулі.

Галатасарай, зі свого боку, матиме публіку на свою користь, щоб здивувати в чемпіонаті. «Кальдера» підтримуватиме свою команду в усі часи, щоб мотивувати її від початкового свистка, особливо коли мова йде про команду кубка, як Барселона.

Місцеві жителі оговталися в Турецькій лізі. Вони походять від побиття Бешиктаса 2-1 з подвійним Керемом Актюркоглу, однією з фігур, яку має заклад. Вони йдуть в квадраті 11 з 38 очками, далеко від лідера Трабзонспор (70 одиниць).

БАРСЕЛОНАVS ГАЛАТАСАРАЙ РОЗКЛАД ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛІГИ ЄВРОПИ 2022

- Коста-Ріка/11:45 ранку

- Гватемала/ 11:45 ранку

- Нікарагуа/11:45 ранку

- Гондурас/11:45 ранку

- Сальвадор/11:45 ранку

- Мексика/ 11:45 ранку

- Панама/ 12:45 p.m.

- Перу/ 12:45 вечора

- Колумбія/12:45 вечора

- Еквадор/12:45

- Сполучені Штати (Маямі) /1:45 вечора

- Венесуела/ 1:45 вечора

- Болівія/1:45 вечора

- Парагвай/2:45 вечора

- Уругвай/2:45 вечора

- Чилі/2:45 вечора

- Аргентина/2:45 вечора

- Бразилія/2:45 вечора

- Іспанія/ 18:45 вечора

КАНАЛИПЕРЕГЛЯДУ БАРСЕЛОНИ ПРОТИ ГАЛАТАСАРАЙ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛІГИ ЄВРОПИ 2022

- Аргентина/ESPN і Star+.

- Болівія/ESPN, ESPN 2 і Star+.

- Бразилія/GUIGO, ESPN, Кларо та Стар +.

- Чилі/Зірка+.

- Колумбія/ESPN 2 і Star+.

- Коста-Ріка/ESPN і Star+.

- Домініканська Республіка/ESPN і Star+.

- Еквадор/ESPN 2 і Star+.

- Сальвадор/ESPN і Star+.

- Гватемала/ESPN і Star+.

- Гондурас/ESPN і Star+.

- Мексика/ESPN і Star+.

- Нікарагуа/ESPN і Star+.

- Панама/ESPN і Star+.

- Парагвай/ESPN, ESPN 2 і Star+.

- Перу/ESPN, ESPN 2 і Зірка+.

- Іспанія/Movistar+ та Ліга чемпіонів Movistar 1.

- Сполучені Штати/TUDN, Унімас, Парамут+ та Univision.

- Уругвай/ESPN, ESPN 2 і Star+.

- Венесуела/ESPN 2 і Star+.

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