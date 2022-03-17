Венесуельські лікарі вважають протиковідну вакцинацію неадекватною кожні чотири місяці

Каракас, 17 мар Венесуельське товариство інфекційних хвороб заявило в цей четвер, що вважає недоцільним пропонувати або встановлювати невизначену вакцинацію з прискорювачем кожні чотири місяці, не маючи відповідної «наукової гарантії або ігнорування майбутньої епідеміологічної потреби». «Ми вважаємо, що на сьогоднішній день недостатньо наукових доказів, щоб регулярно рекомендувати четверту або п'яту дозу вакцин у населення. Недоречно пропонувати або встановлювати невизначену вакцинацію з прискорювачем кожні чотири місяці, без відповідного наукового схвалення або ігнорування майбутньої епідеміологічної потреби», - сказав він у прес-релізі. Він також зазначив, що у Венесуелі важливіше активно вакцинувати всіх тих, хто потребує імунізації або повної вакцинації, «що становить більше половини населення». «Згідно з даними Панамериканської організації охорони здоров'я, опублікованими 11 березня, у Венесуелі лише 77,2% мають одну дозу вакцини, а 49,8% - дві дози. Невідомо, скільки має 3 дози, але за даними венесуельської обсерваторії Covid-19 прогнозується, що це може становити лише 5,4%», - додав він. Венесуельське товариство інфекційних хвороб наполягало на необхідності національного підходу до covid-19 з «науковою основою», де поради наукових товариств, науковців та експертів є «важливими для оптимізації, виходячи з сучасних доказів, профілактичного, діагностичного, клінічного та терапевтичного підходу до covid-19 в країні». 22 лютого президент Ніколас Мадуро оголосив, що імунізація бустерів буде застосовуватися кожні чотири місяці після відповідної другої дози, а не через шість місяців, як спочатку встановлено у протоколі, створеному владою Венесуели. «Ми приймали схему вакцини з прискорювачем кожні півроку, і з цією рекомендацією терапевтичного комітету covid-19, яку робить президентська комісія з боротьби з covid-19, мені здається доречним, що починаючи з цього тижня ми приймаємо ракетну вакцину через чотири місяці основного вакцини», - пояснив він. Цього четверга Венесуела отримала шосту партію вакцин проти covid-19, що складається з «понад 4 800 000 доз» системи Covax, яку координує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), за словами міністра охорони здоров'я Магалії Гутьєрреса. «Цього разу ми отримуємо шостий прихід цього механізму трохи більше 4800 000 доз. Це дозволить нам імунізувати наше населення в нашій програмі підкріплення, яку наш президент Ніколас Мадуро Морос оголосив, що зараз кожні чотири місяці», - заявив міністр у заявах державного каналу Venezolana de Televisión (VTV).