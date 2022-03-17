Туреччина утримує процентні ставки на рівні 14% вже третій місяць.

Анкара, 17 березня четвер, центральний банк Туреччини вирішив утримати процентні ставки на рівні 14% третій місяць поспіль, коли інфляція досягла 54% у лютому, це цифра, яка не спостерігалася протягом 20 років. Банк-емітент в останній раз підняв ціну, коли в грудні знизив процентні ставки на 100 базисних пунктів і впав на той момент четвертий раз поспіль. Інфляція пов'язана з масовим знеціненням турецької ліри, яка втратила 45% своєї вартості в 2021 році через політику високих процентних ставок, створеної Центральним банком Туреччини та просувається президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Ердоган, який стверджує, що інфляція зростає через високі процентні ставки, з липня 2019 року чотири рази міняв губернатора ЦБ. На думку деяких економістів, російське вторгнення в Україну може негативно позначитися на економіці, ще більше посиливши інфляцію в Туреччині. Туреччина, наприклад, є головним туристичним напрямком для Росії та України. Міністр фінансів Нуреддін Небаті вважав, що інфляція знизиться через ослаблення міжнародної напруженості. За даними газети Daily Saba, «особливо з кінця року ми побачимо зниження (інфляцію) та швидку нормалізацію цілого.