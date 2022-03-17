Кажуть, що рішення Casa Rosada про відбілювання перерви між Фернандесом не вплине на сесію МВФ.

Argentina's President Alberto Fernandez looks at Vice President Cristina Fernandez de Kirchner outside the National Congress during the opening session of the legislative term for 2022, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

Прес-секретар уряду Габріела Серруті визнала, що віце-президент Крістіна Кіршнер не відповіла на спробу Альберто Фернандес поспілкуватися після нападу минулого тижня на Конгрес і автоматично засніжила в Сенаті країни, який сьогодні повинен визначити, чи слід затверджувати угоду з Міжнародний валютний фонд (МВФ).

У контексті віце-президента країни кажуть, що відмивання недійсних відносин між двома основними діячами держадміністрації ніяк не вплинуло. Я знаю, що вона не відповіла. Її особистий помічник також не доклав особливих зусиль, щоб приховати це.

Питання, яке виникає зараз, полягає в тому, чи змінює ця нова фігура політичний сценарій у Сенаті. Потрібно через кілька годин проголосувати, чи надасть адміністрація МВФ новий кредит, особливо з огляду на те, що віце-президент виступає проти поселенням . І ще трохи: чи блок Frente de Todos в кінцевому підсумку став міжблоком з «християнством» з власним простором?

«Нічого не змінюється. Ті, хто хоче проголосувати за користь, зроблять те ж саме. Неважливо, що ми більш переконані як Хелер-Карлос Геллер, депутат Карлос Хеллер (Карлос Хеллер), який прикрив ніс і проголосував позитивно, або Герман Мартінес, президент блоку Френте де Тодос а, який замінив Максимо Кіршнера. Те ж саме відбувається з блоком, який не буде підтримуватися. У будь-якому випадку, остання отримує громадсько-політичну підтримку від Христини». Сенатор Френте де Тодос заявив, що голосуватиме сприятливо.

«Що може змінити - це ставлення до приміщення. До сих пір сектор без супроводу буде мовчати. Тепер немає необхідності підтримувати форму, тому хтось може взяти слово, але їх можна побачити, коли починається сеанс». Він додав.

Хосе Майянс, глава блоку, підтвердив, що проголосує за угоду цього полудня, коли вступить до парламенту. Все ще є сумніви в решті християнських секторах.Ніхто відповідає і не відповідає, і рішення не розвивати, яким буде їхнє ставлення на останньому блоковому засіданні, про який мовчав, зберігається.

До цієї групи належать Оскар Паріллі, Марія Інес Пілаті Вергара, Гільєрмо Снорпек, Маттіас Родрігес, Анабель Фернандес Сагасті, Сільвія Сафаг, Маріано Річард, Марія Євгенія Катальпамо, Марія Євгенія Дюре, Карлос Лінарес, Сільвія Гарсія Лабуру та Мартін. Доньяте і Тереза Гонсалес.

На додаток до ставлення цього дня, в «Інтерблоці Разом до змін» вони з великим очікуванням, що нарешті досягнуть порогу і що лінія фронту буде порушена в Сенаті. Це схоже на зламану ногу, але я ніколи цього не знаю», - сказав він.

лист

У Сенаті згадують лист Крістіни Кіршнер. Вона згадала про проблеми спілкування, які мала президентська пара. Зокрема, вони сказали: «Як завжди... Посилаючись на лист під назвою «З повагою»,глава Сенату посилався на те, що 19-а зустріч з президентом перед середньостроковими виборами стверджувала, що «більшість - це моя ініціатива».

У тому ж листі, посилаючись на непрацюючого чиновника, вибори якого пройшли, віце-президент каже, що протягом двох днів не мав контакту з президентом: «У вівторок, 14-го, остання зустріч з президентом країни знову відбулася в Олівосі.минуло 48 годин з тих пір, як він не спілкувався з мені, і здавалося мудрим зателефонувати йому і сказати йому, що я повинен поговорити з ним. 48 годин пройшло навмисно, щоб побачити, чи дзвонив я». Це говорить про те, що контакт знову стався в офісі Сенату, а не з Кінта де Олівос.

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