Війна в Україні вже впливає на продовольчу безпеку в Африці та на Близькому Сході.

Рим, 17 березня Після вторгнення до Росії вплив українського конфлікту вже впливає на Близький Схід і Північно-Африканський регіон і продовжуватиме швидко поширюватися, сьогодні попередив Міжнародний фонд ООН з розвитку сільського господарства (IFAD), що базується в Римі. Зростання цін на продукти харчування та дефіцит біржових культур через конфлікт вже відчуваються на Близькому Сході та Північній Африці і поширюються на найбільш вразливі країни світу, включаючи роги Африки, де найбільш бідні люди схильні до ризику, пояснили в примітці агентство ООН. IFAD заявляє, що «чверть світового експорту пшениці надходить з Росії та України», а «40% української пшениці та кукурудзи вже борються з голодними проблемами та відправляються на Близький Схід та Африку, де мільйони людей ризикують впасти в бідність через дефіцит продовольства або зростання цін». Я згадала. Крім того, він пояснив, що «Росія є найбільшим виробником добрив у світі, і навіть до конфлікту ціни на продукти харчування зросли приблизно на 30% через зростання цін в минулому році». «Я глибоко стурбований тим, що насильницький конфлікт в Україні, який вже став катастрофою для тих, хто безпосередньо бере участь, є трагедією для найбідніших людей у світі, які живуть у сільській місцевості та не в змозі поглинути підвищення цін на основні продовольчі та сільськогосподарські входи», - сказав президент IFAD Гілберт Ф. «Ми вже спостерігаємо зростання цін, і це може призвести до загострення голоду та бідності, що може мати серйозні наслідки для глобальної стабільності». Він додав. Наприклад, він зазначив, що в Сомалі, де близько 3,8 мільйона чоловік вже не безпечні для продуктів харчування, спостерігається сплеск витрат на електроенергію і транспортування через зростання цін на паливо. В Єгипті ціни на пшеницю та соняшникову олію стрімко зросли, оскільки Росія та Україна покладалися на 85% поставок пшениці та 73% соняшникової олії. У Лівані 22% домогосподарств не мають безпечної їжі, а дефіцит продовольства або додаткове підвищення цін погіршить і без того безнадійну ситуацію. Країна імпортує до 80% пшениці з Росії та України, але вибух в порту Бейрута в 2020 році дозволяє їй зберігати свою врожайність близько місяця одночасно.