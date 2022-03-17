Скандал навколо Марії Енн Пердомо, вчительки, який залишився один у списку Історичного пакту і виграв

Мері Енн Андреа Пердомо Гутьєррес 35 років. Він народився в П'єдекуесті, Сантандер. Вона є матір'ю, має ступінь педагогіки і працює викладачем. За останні кілька років вона присвятила себе роботі з дітьми за допомогою різних ініціатив соціального зміцнення. Зраннього віку було зрозуміло, що політика - це шлях до зміни несправедливості. Самеце ми можемо легко дізнатися про те, хто ця жінка, однак, навколо її фігури багато секретності.

Вона була єдиним кандидатом, який не хотів відмовлятися від списку Історичних пактів у грудні минулого року, коли претенденти петризму досягли домовленості з Зеленим альянсом про уніфікацію списків. Рішення обговорювалося, оскільки є підозри у недобросовісних маніпуляціях певними секторами Humana Colombia і, зокрема, самою Пердомо, серед яких були б приховані інтереси з боку урібізму.

Останніми днями Хуліо Асела, політичний аналітик, пояснив, що партія дійсно прийняла альянс, але тільки одна людина відмовилася. Він був «втрачений» більше 15 днів, сказав Карлос Толедо, колишній кандидат в мери Букараманги, і сказав, що турбує членів Колумбії Humana, оскільки вони не знали своїх інтересів у тому, щоб залишитися в списку.

За словами Асела, рішення «перевернути» список Історичного пакту стало дуже відомим останніми днями на національному рівні, і про це знав навіть Густаво Петро . Він також наполягав не голосувати за історичний Пакт Сантандера, а за Alianza Verde, де будуть розташовані кілька кандидатів, які підтримуватимуть його. Справа в тому, що той факт, що вчитель не пішов у відставку, дозволив Історичному пакту з'явитися на закритому листку консультацій, крім того, що в лютому була зроблена спроба зробити його невидимим через нав'язування юридичної фігури. Петиція не була прийнята, і прохання вихователя було підтримано. Зрештою, він зайняв місце в Палаті представників Сантандера.

Новообраний депутат розповів про те, що сказав Толедо, і чутки про її постійні абсанси: «У тиждень 17 грудня, коли кажуть, що я загинув, у нас була Національна асамблея Humana Colombia, і я був делегований представити себе Генеральному секретаріату. Це абсолютно вигадане, що я загубився. Ми працювали», - сказала вона, додавши, що її прихильність до Сантандера діє і що ніщо не заважає їй продовжувати.

Perdomo представляє пропозицію, яка охоплює незломність, освіту та важливість якісного здоров'я, серед інших питань. Він має підтримку різних підприємців у регіоні, які розглядають це як можливість змінити багато речей. Одним з головних інтересів його підтримки є посилення транспорту у всіх його формах і використання сировини для стимулювання економіки. Однак у Сантандера є багато дискомфорту з боку громадян, оскільки вони надають Perdomo жваве ставлення, стверджуючи, що він отримав логотип партії лише для отримання прибутку в ім'я своїх особистих інтересів. Крім того, в мережах циркулює зображення, в яких воно має на меті уточнити кілька чуток щодо кампанії вчителя, щоб зайняти місце члена Конгресу. Мабуть, саботаж знаходиться в руках урібізму, говорить він. Зображення навіть показує, що фотографія, відома жінкам, не відповідає тому, як виглядає сьогодні.

«Новий муф Сантандера», саме так він називається в соціальних мережах, порівнюючи його з сенатором Джонатаном Тамайо. Згідно з сказаним, його обрання зовсім не представляє духу Історичного пакту, який прагне, серед іншого, представляти причини тих, хто цього потребує найбільше. Поза сумнівами, без такого галасу чи консолідованої команди, новий депутат має намір зробити її роботу та роботу своєї партії видимими та гарантувати громадянам Сантандера свою відданість.





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