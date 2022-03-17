Перші слова від шанувальника атласу «Ель Бритва», який майже загинув у Керетаро: «Привітання від вірної Розі Негри»

ЕстебанЕрнандес Мартінес, найсерйозніший пацієнт з 26 чоловіків, яких довелося госпіталізувати після битви на стадіоні Корейідора, нарешті прокинувся від коми.

Перші слова рожинегролюбителя, які перебували на межі смерті, були діагностовані множинні травми, спричинені травмами голови, крововиливами в мозок і побої, і був присвячений членам сім'ї та шанувальникам Атласу.

«Привіт, я Естебан, і я вже відчуваю себе набагато краще. Мій Естебан виглядає краще. Хто мене супроводжував? «Мама, тато, дружина, свекруха», -сказала бритва на мобільному телефоні, яка записала його лежачи в ліжку загальної лікарні Керетаро. Незважаючи на його чудовий прогрес, зображення показали, що він все ще страждає від побічних ефектів колапсу, оскільки його погляд демонструє плутанину, а голос звучить хрипота та повільний ритм.

Однак, незважаючи на свою млявість, Естебан Ернандес не забув своєї любові до кольорів із татуюваннями на грудях. « Вірну червону жінку вітає Гвадалахара», - сказав він наприкінці відео, опублікованого Imagen Noticias з Сіро Гомесом Лейвою.

ДокторЛеопольдо Еспіноза Ферегріно, директор загальної лікарні Керетаро,розповів Latinus, що 22-річний, який татуював щит Rosin Grosin легендарним «Гуанатосом», де шанувальники Атласу посилаються на містоГвадалахара, знав і перебував у фазі реабілітації.

У зв'язку з цим лікар підкреслив, що жоден з шанувальників Атласу, яких варбарично побили послідовники Керетаро в штаті Естебан, не ризикували втратити життя.

РікардоМехія Бердеха, заступник секретаря безпеки, оголосив,що 25 людей були заарештовані, оскільки загалом 35 ордерів на пошук було завершенодо цих пір у п'яти муніципалітетах (Керетаро, Корре Ідора, Ель Маркес, Колон, Сан-Хуан-дель-Ріо). З них чотирьох звинувачували у замаху на вбивство, а іншу більшість звинувачували у насильстві в публічних окулярах.

«Ми співпрацювали з Федерацією футболу Мексики та владою Liga MX, щоб оголосити власні протоколи та санкції, що відповідають приватній сфері, але механізми зв'язку та обміну інформацією були створені для підтримки місцевої влади насильства», - сказав він.Мезія Вердея.

Щодо стану здоров'я тих, кого напали та госпіталізовані, чиновники були переконані, що для виписки залишилася лише одна людина і підтвердила, що немає запису про смерть. «Як повідомляли в мережі, на даний момент ніхто не втратив життя, і сьогодні останній постраждалий очікує покинути лікарню, що дозволяє кожному бути вільним від небезпеки. »Він сказав.

На Клуб Керетаро були введені такі санкції:

—Матч проти Атласу (призупинений, а потім призупинений) офіційно переможений, забивши три голи як 0.

—Команди повинні грати всі домашні ігри протягом одного року (8 березня 2022 року — 7 березня 2023 року) за закритими дверима, тобто без аудиторії на стендах. Те ж саме стосується Основних і Жіночих військ.

—Клубам в даний час дозволяється грати вдома на стадіонах або інших майданчиках, і повинні бути схвалені владою LIGA MX.

— економічні санкції (не виявляючи, скільки коштує сума).

—Анімаційні групи «Білі Півні» заборонені командні матчі на 3 роки.

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