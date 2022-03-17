Шиффрін обіймає четвертий великий кришталевий глобус

Спортивне письмо, 17 березня США Мікаела Шиффрін прийняла четвертий великий Кришталевий глобус, взявши лідерство в загальному рейтингу Кубка світу, зайняла друге місце в Куршевелі Supergiant (Франція) і не забила суперника Петра Вльхова, Словаччина, яка не забила хороший трек запис. Це буде сімнадцятий. Шиффрін виправив провал Вльхова, який набрав 1425 очок за відсутності двох гонок, вже не зміг набрати в цілому 1189 очок і не виграв трофеї в шести подіях, в яких брав участь в Олімпіаді в Пекіні. Норвезький Рагільд Моуінкель виграв Куршевель о 1:13, 68, а потім Шиффрін (+0,05 сек.) та Мішель Гісін (+0,13) зі Швейцарії. Федеріка Бриньоне (Federica Brignone) з Італії, яка вже закріпила кришталеву глобус на професійній ниві, зайняла 19 місце, відставши за переможця1,64 секунди. Моллі/Чай