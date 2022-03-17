Ріккардо Монтанер передав емоційне послання Каміло Ечеверрі в день народження. «Скажи мені чисту причину щастя»

ПослідовниківКаміло Ечеберрі зворушила низка слів, присвячених йомуРікардо Монтанер, батька дружиниЕвалуниі дідусяІндиго. Він скористався за день до народження свого першого онука, щоб домогтися любові і єдності всвоїй родині.

Згідно з повідомленням про те, що венесуельський музикант спілкувався через свій акаунт в Instagram, познайомившись з молодою Пайсою, він знав, що в майбутньому дуже особливий зв'язок об'єднає їх.

Крім того, він знайшов чудову компанію для своєї дочки і, звичайно ж, мав можливість бути вдячним, адже він подав чудовий приклад батькові молодого хлопчика, який народиться.

Як і очікувалося, Каміло Ечеверрі відреагував на публікацію і запевнив, що почуття взаємне.

«Я люблю тебе всім серцем. Це означає багато подорожувати наодинці, щоб бути зі мною на день народження. Я досі не можу повірити, що мій тесть - Ріккардо Монтанер». Він сказав.

Послідовники співачки також відгукнулися і згадали, що це не перше слово, повне прихильності, яке присвятив йому виконавець «Ти будеш пропускати за мною» та «Тан'енаморадос».

Наприклад, минулого січня вождь «Племені» знову дуже любив свого тесть. Він каже, що має велику повагу до відданості, яку він проявив своїй родині, а також за успішну музичну кар'єру, яку він заробив протягом десятиліть.

В ексклюзивному інтерв'ю, яке Ель Пайса дала Infobae Colombia, їй запропонували поговорити про свої плани на наступний рік, а також прийме сина Індиго.

Крім того, виконавці «Мільйони» та «Манос де Тіхера » оприлюднили виключно для цього засобу, хоча він та його дружина Евалуна зроблять перерву у 2022 році через народження сина, але це змусило їх відкласти виступи в декількох містах, хоча вони не соромляться відвідати зниклий. Розміщення «Індиго на руках» стане прекрасною можливістю для любителів познайомитися з малюком особисто.

«Так, тур триває, але оскільки в житті є прекрасні перебої, і індиго дуже гарний, нашою оригінальною ідеєю для туру було, звичайно, пройти всі країни глибоко, починаючи з Колумбії, тому ми дамо вам час, щоб це зробити, тому що ми відклали все трохи, тому ми хотів зробити цю концертну квоту до кінця року. Інші роки ми закінчимо екскурсію індиго на руках, ніби швидко наступали на територію, яка нас чекає.

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