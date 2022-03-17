Real Noroeste отримає Ювентуде за ключ 6

З19:00 (за аргентинським часом) Р.Нороесте та Ювентуде сьогодні грають всеабо нічого на стадіоні Хосе Олімпіо да Роша. Переможець перейде до Третьої фази і зможе продовжити свій шлях до Бразилії - Copa Brasil 2022.

Матчза ключ 6 з Бразилії - Copa Brasil 2022 відбудеться сьогодні о 19:00 (за аргентинським часом) на стадіоні Хосе Олімпіо да Роша.

Арбітр, призначений на матч, - Родріго Карвальхаес де Міранда.

Реальнийпівнічно-західний та Ювентуде час, залежно від країни

Аргентина: 19:00

Колумбія, Мексика EST та Перу: 5:00pm

Мексика CST та Нікарагуа: 16:00

Мексика MST та Мексика PST: 15:00

Венесуела: 6:00 вечора

Джерело примітки та зображення: DataFactory