Real Noroeste отримає Ювентуде за ключ 6

З19:00 (за аргентинським часом) Р.Нороесте та Ювентуде сьогодні грають всеабо нічого на стадіоні Хосе Олімпіо да Роша. Переможець перейде до Третьої фази і зможе продовжити свій шлях до Бразилії - Copa Brasil 2022.
Матчза ключ 6 з Бразилії - Copa Brasil 2022 відбудеться сьогодні о 19:00 (за аргентинським часом) на стадіоні Хосе Олімпіо да Роша.
Арбітр, призначений на матч, - Родріго Карвальхаес де Міранда.
Реальнийпівнічно-західний та Ювентуде час, залежно від країни
- Аргентина: 19:00
- Колумбія, Мексика EST та Перу: 5:00pm
- Мексика CST та Нікарагуа: 16:00
- Мексика MST та Мексика PST: 15:00
- Венесуела: 6:00 вечора
Джерело примітки та зображення: DataFactory