Керетаро та Атл протягом 11 днів Де Сан-Луїс зіткнуться один з одним

Післяперемоги у фінальному матчі турніру організатори дня постараються тримати бойовий дух високо.Приїзд не мотивований після осені.

Керетароне хоче шкодувати про чергове падіння. 0 до 1 закінчив свій матч проти Necaxa. За останні чотири дні його результати змінювалися. Він виграв 1 матч, програв 1 і 2 - нічию.

Сан-Луїсприїжджає в сильному настрої після побиття Пуебли 2-1. За останні кілька днів він виграв 1 перемогу, 1 поразку та 2 нічиї.

Лос-ГаллосБланкос і Лос-Лобланкос будуть виміряні завтра о 00:05 (за аргентинським часом). Мексика - Ліга MX - Клаузура 2022 року матч 11-ї дати відбудеться на стадіоні Ла Корредждора.

Останні5 разів я зустрів сягнув на турнірі всі можливі результати. Головна команда користувалася 2 перемогами, а візит додав 2 перемоги. В одному матчі вони також опинилися на табло.

Homeзайняв 15-е місце з 8 очками і 1 перемогою, а відвідувач досяг 10 одиниць і завоював 14-е місце в турнірі.

Розкладдля Керетаро і Сан Луїс (залежить від країни

Аргентина: 00:05 годин

Колумбія, Мексика Схід і Перу: 22:05 годин

Мексика Центральний Стандартний час і Нікарагуа: 21:05 годин

Мексика MST і Мексика Тихоокеанський час: 20:05

вечора Венесуела: 23:05

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