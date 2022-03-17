Розпочнеться публічне судове засідання у справі Наталії Денегрі проти Google

Цього четверга та завтра відбудеться публічне слухання, скликане Верховним судом країни в контексті справи, ініційованої Наталією Денегрі проти Google про «право бути забутим». Це вимагає від пошукових систем видалення посилань, пов'язаних із засобами масової інформації з минулого 1990-х років.

Через кількість друзів суду (amicus curiae), яка з'явилася у файлі, суд постановив, що слухання також має відбутися в п'ятницю.

У перший день слухання будуть присутні представники громадських організацій, конституційні юристи, експерти з комп'ютерного права. Доповідачі раніше подали резюме презентації в цифровому форматі, і презентація може тривати не довше 8 хвилин. На другий день візьмуть участь генеральний прокурор держави Віктор Абрамович, а також сторони спору.

Цього четверга Марія Роза Муйньос, автономне місто Буенос-Айрес; Асоціація журналістських організацій Аргентини (ADEPA); Андрес Гіл Домінгес та Рауль Мартінес Пазаларі; Асоціація громадянських прав (АЦП); Горасіо Роберто Гранеро; Центр правових та соціальних досліджень (CELS); Рікардо Альберто Мунос (h); Цивільний Асоціація конституційних досліджень (ACEC); Франциско Хав'єр Семінара; Громадянська асоціація Ушина де Хустиція; Омбудсмен провінції Буенос-Айрес, Гвідо Лорензіно; Фонд LED Свобода експресії+демократія.

Як з'ясувала Inforbae, деякі претензії, які будуть висловлені на слуханні, стосуються того, що персональні дані не збігаються з інформацією, і в цьому сенсі обмеження на «право бути забутим» - це право на інформацію та суспільний інтерес до неї. Цеобразливе здійснення права бути забутим може призвести до незворотної втрати інформації в цифровій сфері, а значить, якщо вона стане поширеною практикою, ми планомірно втрачаємо історію нашого суспільства і демократії. Вінне може бути використаний як інструмент для спілкування «соціального забуття», на думку одного з Амікусів, який представить цього четверга, суддя не може бути уповноваженим посередником або цензором для рішень про те, що слід пам'ятати або забути.

Ще одна основа , яка буде почута сьогодні вранці, полягає в тому, що наслідки визнання права на забуття можуть бути дуже серйозними в демократичному суспільстві, яке можна використовувати для приховування інформації, необхідної для рішень суспільства. Узв'язку з цією ситуацією спостерігається відсутність захисту осіб для доступу до інформації. Згідно з інформацією, що Infobae мав доступ, він згадав би так звану «доктрину громадського форуму», написану Верховним судом США. Ця доктрина забезпечує адекватний і розумний захист від судових рішень, необхідних інтернет-пошуковими системами. Певні посилання блокуються при заявці на право бути забутим.

Так само право бути забутим одним із амікусів, який буде оприлюднено цього четверга, може перетворити компанію з управління інтернет-контентом на промоутера цензури, потенційно зловживати та обмежити можливість поширення ідеї.

Відзначимо також, що ризики для свободи вираження поглядів двоякі, з одного боку, здатність пошукових систем впливати на публічні дебати шляхом надання упереджених результатів та можливості того, що уряди можуть накладати положення про посередників у вигляді непрямої цензури. Інший ризик полягає в тому, що накладення цивільної або кримінальної відповідальності на пошукові системи може послужити стимулом для приватної цензури.

Право бути забутим одним із професіоналів, який братиме участь у слуханні, не безмежне, його межа знаходиться в суспільних інтересах, і це рішення не можна довірити лише волі відповідного суб'єкта, оскільки воно без розбору прерогатує його особисті права. Вона виходить за межі свободи інформації та свободи вираження поглядів.

Інший amicus curiae стверджує, що більш суворий огляд конституційності заходів, які вимагає Денегрі, необхідний, оскільки інформація, яку вона намагається придушити, є правдою. Він додав, що простір, захищений для конфіденційності, обмежений у його готовності піддавати себе публічно та державним умовам.Він попереджає, що рішення про видалення або перешкоджання пошуку інформації повинно прийматися з обережністю, і в цьому випадку це частина події, яка рухає суспільство. Неможливо виміряти майбутню важливість виключається інформації.

Один з експонентів може виявити, що видалення індексу є менш серйозним, ніж видалення інформації, але це бар'єр, який перешкоджає пошуку або поширенню, оскільки до нього не можна отримати доступ, якщо це не пошукова система. Окрім запобігання доступу читачів до інформації, вона також позбавляє журналістів потужних інструментів дослідження. Правобути забутим може вплинути на свободу вираження поглядів, здійснення преси та інформації, відкриті дебати та ефективну обґрунтованість демократичного режиму.

Адвокат Віктор Абрамович підняв питання про те, чи порушує блокування інтернет-посилань з контентом свободу вираження поглядів, на думку Денегрі, що шкідливо для його персони. « Якщо ми зробимо тут суперечливу інформацію в незаперечний суспільний інтерес, всі заходи щодо блокування або фільтрації посилань, накладених на інструменти пошуку в Інтернеті, фактично накладають екстремальні цензурні заходи з сильною презумпцією неконституційності, які виправдовуються лише у абсолютно виняткових обставини», - сказав він.

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