Португалія, Кріштіану, Жоао Фелікс, Гедес, Катар досягають 2022

Лісабон, 17 березня, португальський тренер Фернандо Сантос дав гравцям, таких як Кріштіану Роналду, Жоао Фелікс, Гонсало Гедес і Бернардо Сільва для участі в ЧС-2022 в Катарі перед матчем вирішального відродження проти Туреччини. «Ми хочемо взяти участь у Чемпіонаті світу. Це наша мета. Від усіх нас, з народу. Тут не багато про що говорити. Зараз саме час перемогти. Все інше менш важливо». Сантос оголосив на прес-конференції цього четверга, що попросив 25 гравців грати. Після програшу 1-2 Сербії і зайнявши друге місце в групі, збірна Португалії протистоїть Туреччині в відродженні, щоб перейти на чемпіонат світу на стадіоні «Порту» 24 березня. Португальці варті лише однієї перемоги над турками, щоб зберегти можливість дістатися до Катару. Якщо ви виграєте, вам доведеться грати проти Італії або Північної Македонії на одному стадіоні 29 березня, і у вас буде ще одна гра Воскресіння втрат. «Якби ми не дійшли до фінішу, це увійшло б в історію.Дебатів немає, ми впевнені, що досягнемо поставлених цілей разом.В майбутньому нам байдуже про читання. Важливо зараз. З 29-го гравці продовжуватимуть грати і тренуватися». Фернандо Сантос впевнено сказав. Серед новинок ігор наступного тижня порівняно з попереднім списком включають Седрік Соарес, Гонсало Інасіо, Рафаель Геррейро та Оттавіо, які залишаються важкими вагами таких збірних, як Пепе або Кріштіану Роналду. Тренер знову робить ставку на валансійського гравця Гонсало Гедеса (Gonçalo Guedes), який не був включений в початковий список матчів проти Сербії та Ірландії, але його назвали, коли кілька з тих, кого пізніше скликали, впали. Рубен Діас, Ренато Санчес та Нельсон Семедо виключаються через травми, і в цьому випадку, згідно з технічним рішенням, Пальхінья, Жоао Маріо та Рафаа-Сілва там теж не будуть. З тих пір, як відсутній на чемпіонаті світу 1998, Португалія не пропустила великі змагання національної збірної. - Виклик: - Воротарі: Ентоні Лопес (Олімпік де Ліон), Діого Коста (Порту), Луї Патрісіо (Рим) - Захисники: Седрік Соарес («Арсенал»), Гонсало Інасіо («Спортинг Португалія»), Рафаель Геррейро (Боруссія Дортмунд), Діого Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоан Канчелло (Манчестер Сіті), Хосе Понте (Лілль), Пепе (Порту), Нуно Мендес (ПСЖ). - Медіа: Оттавіо (Порту), Данило Перейра (PSG), Рубен Невес (Вулвергемптон), Вільям Карвальо (Реал Бетіс), Бруно Фернандес («Манчестер Юнайтед»), Жоао Мутіньо (Вулвергемптон), Матеус Нунес (Спортинг Португалія), Бернардо Сільва (Манчестер Сіті) - Форвард: Гонсало Гедес (Валенсія), Андре Сільва (Лейпциг), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Діого Зота (Ліверпуль), Жоао Фелікс (Атлетіко Мадрид), Рафаель Леон (Мілан). BBO/PFM/карта