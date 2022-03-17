Погакар: «Мілан Сан-Ремо збуджується»

Спортивне письмо, 17 березня, Словенія Тадей Погакар (ОАЕ Emirates) стикається з Санремо в Мілані, який відбудеться наступної суботи. Цей пам'ятник є першим «пам'ятником» року, який приходить в гарний час для подвійного переможця Тур де Франс після взяття під контроль Тур ОАЕ, Strade Bianche і Тірренія в Адріатичному морі. «Я не міг почати рік краще. Я думаю, що результати відображаються як група, тому що вся команда зібралася і працювала дуже важко. Я в захваті від Мілано-Санремо. Я знаю, що фініш знаходиться недалеко від місця, де я живу в Монако, тому я знаю фінальну частину гонки і в кінцевому підсумку трохи піднятися». Сказав Погакар. 23-річний словенець стане лідером потужної команди, яку виконали Алессандро Кові, Девід Формоло, Райан Гіббонс, Ян Поланк, Олів'є Троя та Дієго Улісі. «Ця гонка є однією з найважчих перегонів для перемоги, і вона може закінчитися різними способами. В ОАЕ є команди, які готові до всіх варіантів, тому ми готові бути чудовою гоною». Він сказав. Міланський Санремо, найдовша гонка за календарем, проводиться по суботах з дистанції 293 км. носки/море