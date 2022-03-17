«Ідеальні брехуни» та «Бульвар»: Два хіти Ваттпада, які будуть серіалами та фільмами





Wattpad Webtoon Studios, глобальний відділ видавництва та розваг, призначений для шанувальників онлайн-коміксів та романів, оголосив, що застосує дві популярні історії, написані іспанською мовою для Wattpad: «Ідеальні брехуни» та «Бульвар».

ФеноменАлекса Мерреса, молодого письменника «Ідеального брехуна» з 150 мільйонами читачів, буде застосований як серіал, а «Бульвар», прочитаний Флер М. Сальвадора, стане повнометражним фільмом.

Це перший іспанський проект, який фінансується через Фонд розвитку Wattpad Webtoon Studios, створений спеціально для фінансування та просування проекту на основі вмісту, розповсюдженого двома платформами для читання в Інтернеті.

Новий проект приєднується до постійно зростаючої пропозиції компанії, яка в даний час розробляє і виробляє понад 100 кіно- і телевізійних проектів по всьому світу, і фіксує важливий крок у створенні іспанського контенту для Wattpad Webtoon Studio.





АлексМеррес (Каракас, 1994) - одна з зірок онлайн фентезі. Він опублікував свій перший роман «Задуха» у 2016 році разом з іспанським видавцем Nova Casa, а пізніше опублікував дві частини The Perfect Liar, які записали понад 80 мільйонів читань на Wattpad . Поки що він написав 11 романів між реальним та цифровим, останні «дивні» опубліковані в розстрочку щотижня більше року, і, нарешті, у 2021 році у фактичному вигляді в червні і був відредагований.

Йогомолодіжна драма «Ідеальні брехуни» проводиться в Мексиці і адаптована як серіал Хосе Мігель Нуньєс зі сценаристами Ана Грацалес та Паулою Мазлум.

Нуньєс працював провідним письменником в оригінальному серіалі Netflix «Rebel» і серіалі «Пінчес Муміас» (Univision), а потім брав участь в проекті. Він є співпродюсером і провідним письменником.

Його письмові кредити також включають «La Reina del Sur» (Telemundo) та «Ель Бато» (NBC Universo), серед інших. Кредити Grajales & Mazlum включають майбутній випуск художнього фільму «Ніхто з цього не був неправильним» виробництва Cinema 226 і Videocine.

Grazales& Mazlum 10 випускає серії Netflix і розробляє художні кінопрограми від оскароносного Пабло Лаллена, Warner Media і Sony.

«Ідеальні брехуни» є частиною серії з трьох книг, виданихPenguin Random Houseв Іспанії, дві з яких з'явилися до цих пір і були передруковані 17 разів

«Бульвар» - це роман-роман, який є частиною чотирисерійного серіалу мексиканського письменника у Wattpad Fleur im Salvador, який буде адаптований Хав'єром Руескасом, успішним автором молодіжних книг. Майбутній художній фільм Atresmedia Sen, Сомос Фуего, і серіал, що розробляє, заснований на біографії скрипаль Аарона Лі, «Хто я»

Сальвадор, який став відомий під псевдонімом Ekilorhe Wattpad, вивчав медицину, але з 2014 року вирішив присвятити себе написанню і публікації на подіумі свого першого роману «Бульвар». Пінгвін Випадковий будинок España.His остання робота називається «Тиша» і займається суперечливими темами, такими як евтаназія, смерть і людські відносини.

«Бульвар», перетворений в фільм, проводиться в Іспанії.

Аарон Левітц, президент Wattpad Webtoon Studios, «Perfect Liars» і «Boulevard» завоював популярність серед мільйонів читачів і глибоко зацікавлений іспаномовним ринком по всьому світу.

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