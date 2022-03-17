ПАН зажадав від уряду АМЛО припинити переслідування проти опонентів і журналістів.

FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador addresses the nation on his second anniversary as the President of Mexico, at the National Palace in Mexico City, Mexico, December 1, 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Партія національної дії (PAN) закликала президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO)припинитиполітичні переслідування та переслідування, які уряд здійснюватиме проти діячів політичної, медіа та соціальної опозиції.

Це було виділено на лавці, більш орієнтовані на бойовиків Рікардо Аная, Франсиско Гарсія Кабеза де Вака та Сандра Куевас (Сандра Куевас). Останній - це той, хто зараз перебуває в очах урагану через скандал, який запевняє , що його посада мера Куаутемока була тимчасово призупинена. Він знаходиться в Мехіко (CDMX).

У заяві синьо-білі партії схвалили свою підтримку позиції Європейського парламенту. Президент пригрозив виступити проти опонентів на позиції ранкового мітингу: «Зокрема, популістська риторика Натякання», - поправило відомство.

У цьому сенсі лідер країни Марко Кортес Мендосадодав, що напад головного виконавчого директора був пов'язаний з його незгодою щодо «правди про вбивство журналістів та правозахисників». «Незаперечна реальність, яку він продовжує».

15 березня Мексика зафіксувала смерть восьмого журналіста досі в 2022 році. МоніторМічоакана Армандо Лінарес загинув у збройному нападі на Чітакуаро, Мічоакан, майже через два місяці післяйого колеги. Така ж доляРоберто Толедо спіткала там же.

Цезнову зміцнило атмосферу насильства над журналістикою, яка також характеризується високим показником покарання. 90%, за даними офіційні цифри від самого МВС (Сегоб).

Крім того, в Федеральному відомстві заявили, що деякі вбивства були пов'язані з місцевою владою , а інші пов'язані з організованою злочинністю. Однакміжнародна організація стверджує, що дискваліфікація Андреса Мануеля після ранку також є фактором, який увічнює криваву картину.

З цієї причини, згідно з документом, Acción Nacional опублікував пропозицію віднести домагання журналістів як новий злочин. ЮленРементерія, координатор PAN Сенату, визнав проблему і закликав «роздуми» покласти край цьому таким чином.

Незважаючи на ці вимоги, Президент Республіки твердо спростував той факт, що під час адміністрації було зафіксовано понад 50 вбивств журналістів. Вона входить до складу основного злочину.

Тим часом він також мав можливість переконатися, що його уряд не стоїть за судовим процесом проти Куеваса та інших членів його кабінету. Злочиниграбежу, перевищення повноважень і звинувачення в дискримінації: «Проходжу мимо (...)». Він сказав.

Це випливає з звинувачень в тому, що активістка Партії національних дій ( PAN) звинуватила Табаскеньо та главу уряду Мехіко (CDMX) Клаудію Шейнбаумяк «глушання людей, які незручні».

«Тут є два способи зробити це. Один - зникнути і, як і багато журналістів, забрати своє життя; а по-друге, вони формують для вас такий тип ситуації і відправляють вас до в'язниці». Він сказав перед палатою Міленіо.

Продовжуйтечитати: