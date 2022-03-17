Нафта знову перевершує 100 доларів США за барель

Два бенчмаркові бочки для нафти виросли більш ніж на 8% в четвер, щоб знову піднятися вище $100 за барель, викликаний війною в Україні, після того, як Кремль відмовився призупинити свій наступ і МЕА висловив побоювання з приводу поставок нафти.

Барель Північного моря Brent для доставки в травні в кінцевому підсумку зросла з 8,79% до $106,64 в Лондоні.

У той час як Західний Техаський проміжний (WTI) за квітень заробив 8,35% до $102,98 в Нью-Йорку.

«Ціни на нафту прискорили зростання після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить ознак того, що Володимир Путін готовий зупинитися і що США побоюються, що Китай розгляне допомогу Росії», - сказав Едвард Моя, аналітик Oanda.

«Не здається, що ця війна скоро закінчиться, і це, ймовірно, означає, що ціни на нафту можуть мати ще один різкий підйом», - прогнозував аналітик.

На Confluence Investment Білл О'Грейді підкреслив, що «основи енергетичного ринку справді бичачі».

«Я не знаю, скільки нафти і газу росіяни все ще можуть експортувати, але це повинно скоротитися», - сказав він AFP.

«Я з великим інтересом дивлюся, якщо росіяни заповнюють свої водойми і чи будуть вони змушені скорочувати видобуток, що призвело б до справжніх труднощів у реальному житті», - попередив він.

«Російське вторгнення продовжує певною мірою диктувати зміни цін, враховуючи його глобальне значення (Росії) з точки зору поставок», - резюмувала Вікторія Школар, інвестор Interactive.

Росія є другим за величиною експортером нафти в світі.

Ціни також зросли за рахунок щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке в середу заявило, що побоюється сильного «впливу» на світову поставку нафти в результаті санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, і підраховано, що російську нафту неможливо замінити негайно.

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