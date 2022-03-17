ОЕСР попереджає Україну про вартість глобальної війни

Війна Росії в Україні спричинить торгівельне втручання і блокує ланцюги поставок, сповільнить економічне зростання і підвищення світових цін, попередила Організація економічного співробітництва та розвитку в четвер.

У похмурому новому звіті організації з 38 країн заявили, що їх валовий внутрішній продукт, найбільший показник економічної продукції через конфлікт, зменшиться на 1,08% у всьому світі, 1,4% в 19 європейських країнах, які використовують євро, і 0,88% в США.

Однак ОЕСР зазначила, що державні витрати та зниження податків можуть частково обмежити шкоду.

Вторгнення в Росію сталося в момент підвищення цін і ускладнень в ланцюжку поставок через несподівано сильного відновлення після рецесії коронавірусу. У грудні ОЕСР прогнозувала, що глобальна інфляція цього року досягне 4,3%, прогнозували, що світові ціни в наступному році зростуть на 2,47% пункту через конфлікт.

На Росію і Україну припадає менше 2% світового ВВП, але вони є важливими виробниками сировини для бетону. Наприклад, вони обидва експортують третину світової пшениці, викликаючи побоювання, що такі країни, як Єгипет та Ліван, які покладаються на дешевий експорт пшениці на хліб та інші основні продукти харчування, можуть зазнати дефіциту в найближчі місяці.

Росія також є основним виробником калію, використовуваного в добривах. Паладій, сталь та нікель використовуються для виготовлення автомобільних акумуляторів, які важливі для автомобільних, мобільних телефонів та зубних пломб.

Ціна на ці продукти стрімко зросла з січня.

Росія і її економіка сильно постраждали від санкцій. Вартість рубля впала, а російська нафта продається з великими знижками на світовому ринку.