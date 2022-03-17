Нікарагуанський політв'язень Віктор Гуго Тіноко попереджає про тяжкість станів здоров'я

Колишній партизан і колишній віце-генерал Нікарагуана Віктор Гюго Тіноко, один з 46 противників режиму Даніеля Ортеги, який був затриманий з минулого року, знаходиться в « серйозному здоров'ї» і страхах свого життя, попередили родичів і правозахисних групу вівторок.

КрістіанТіноко, дочка ув'язненого, пояснив у записі, опублікованому в ЗМІ, що її батько страждає від «обтяжуючих факторів», таких як високий кров'яний тиск, порушення серцевого ритму та низькі лейкоцити.

«Оборонна система мого тата ненормально низька. У мене вже була біопсія кісткового мозку, щоб підтвердити, що це рак і не зміг знайти причину зменшення лейкоцитів».

Колишній товариш з зброї Ортеги, 69-річний Тіноко, нещодавно засудив його до 13 років в'язниці за підрив національної цілісності в рамках кількох судових процесів проти опонентів, заарештованих минулого року, включаючи сім кандидатів у президенти.

Арешт стався на початку листопадових виборів, а з 2007 року Ортега, який прийшов до влади, обирався терміном на чотири роки поспіль.

Ортега звинувачує його у побудові повалення його за підтримки Вашингтона; їх режим переслідує їх відповідно до закону, прийнятого Урядовим конгресом у 2020 році, який карає тих, хто порушує національну цілісність та сприяє актам, що підтримують санкції та іноземне втручання.

Опозиційніпартії та міжнародне співтовариство вважають, що арешт спрацював для забезпечення наступності влади Ортеги.

ЄвропейськийСоюз заявив:«У цьому суді судді та прокурори систематично порушили належний процес (...) Презумпція невинуватості була порушена в публічній пам'ятці прокуратурою, описуючи ув'язнених як «злочинців» і «злочинців».

12 лютого ще один ув'язнений супротивник, колишній партизанський боєць Уго Торрес (Уго Торрес), помер у лікарні, провівши вісім місяців в'язниця. .

НезалежнийНікарагуанський центр прав людини (Cenidh) вимагав свободи Тіноко. «Він у важкому здоров'ї і «його життю загрожує небезпека».

Після смерті Торреса влада направила близько 7 супротивників з проблемами зі здоров'ям, які були ув'язнені.

З46 супротивників, які були затримані, щонайменше 37 засуджені до позбавлення волі між 8 і 13 роками.

Однією з останніх виявлених «винних» була Крістіана Чаморро, улюблена журналістка, яка протистояти Ортезі на минулорічних президентських виборах.

Переконання дочки колишнього президента Віолети Барріосде Шаморро (1990-1997) будуть оголошені в найближчі дні.

(Включаючи інформацію з AFP)

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