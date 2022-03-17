Міс Світ 2021: Хто польська представниця Кароліна Бєлавська, яка перемогла в конкурсі краси?

КаролінаБєлавська, яка представляєПольщу, сталановим переможцем Міс Світу 2021.Це видання проходило в Пуерто-Ріко. Польська блондинка завоювала журі Схопив і перевершила Шрі Сайні (Shree Saini) зі Сполучених Штатів. Він перевершив Олівію Яс з Кот-д'Івуару, другого переможця конкурсу.

КаролінаБєлавська, якій лише 23 роки, офіційно попередницяМіс Світу 2019 ,Тоні Енн Сінгх , Ямайка. Через пандемію COVID-19 конкурс був перенесений на рік, а у фінальному гала взяли участь 40 учасників з усього світу. Перуанськийпредставник Паула Монтес був дискваліфікований.

«Я досі не можу повірити, що це друга Міс світу в польській історії. Я пишаюся тим, що приношу цю корону в свою країну. У мене немає слів, щоб висловити, наскільки я вдячний за цю можливість і величезну підтримку, яку я отримав від стількох людей. Завжди боріться за свої мрії до кінця». Вона написала у своєму акаунті в Instagram після того, як її оголосили переможцем.

Знайомтеся, Кароліна Бєлавська, Міс Світу 2021

Переможниця конкурсу « Міс Світ 2021 » Кароліна Бєльвська , яка володіє польською та англійською мовами, має ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування та має ступінь магістра бізнес-адміністрування . За профілем Міс Всесвітньої організації, він хоче продовжити фахову освіту з кандидатським ступенем.

Крім досліджень, вона працює як модель і хоче одного дня стати телеведучою або мотиваційним спікером. Йогохобі включають такі види спорту, як плавання, дайвінг, теніс і бадмінтон. Його найбільша пристрасть - подорожі. «Недоторканні друзі» або«Недоторканні»- його улюблені фільми.

Організація Miss World написала у дописі у своєму акаунті в Instagram, що Кароліна захоплена волонтерством і завжди присвячена цьому. Йогоособистий девіз: «Велич вимірюється хоробрістю і серцем».

«Краса мети» іспанською мовою, проект Кароліни «Zupa Na Pietrynie» надає постійну допомогу бездомним людям в кризі. Окрім підвищення обізнаності щодо цього питання та боротьби з соціальною відчуженням.

Завдяки своєму проекту вона надає їжу, харчові пакети, напої, одяг, маски, юридичні консультації та професійну медичну допомогу близько 300 людям, які потребують кожної неділі в польському місті Лодзь. Його проект дозволив зробити вакцинацію понад 400 бездомних. Також була побудована перша соціальна лазня для бездомних.

24 листопада 2019 року вона представляла Лодзь на Міс Польща 2019 та змагалася з 19 іншими кандидатами на Narwil Conference & Spa Hotel у Сєрок Легіоновського повіту Польщі. Вона отримала титул і була номінована на Польщу на Міс Світу 2020. Через нову пандемію коронавірусу подія Miss World 2020 була скасована, залишивши їй титул Miss World Poland 2021 .

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