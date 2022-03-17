Ломас дель Мірадор: Помилковий клієнт штурмував чоловіка доставки і ударив його і вбив його.

СебастьянаРаміреса, 33 роки,присвяченого розповсюдженню товарів, був викликаний вчора для доставки в місті Буенос-Айрес Ломас дель Мірадор . Вонидали йому адресу і прибули в обумовлений час, але коли він вийшов з фургона, на нього напали три злочинці. Однак, коли потерпілий чинив опір, його двічі вколили в грудиі помер, не завершуючи комерційну операцію.

Ця подія є загадкою. Покинезрозуміло, викликали його, щоб пограбувати його або вбити самого. Наприклад, будинок, в який його викликали, є необжитим, оскільки на даний момент це гіпотеза про невдалого пограбування, причина кваліфікується як погіршення грабежу в ступені причини злочину замахів і вбивств на даний момент.

Джерела поліції повідомили Infobae, що насильницький злочин стався вчора вдень на розі вулиць Колон і Сальседо на кордоні з Villa Las Antennas . Згідноз першими даними розслідування, проведеного прокурором Гастоном Дуплаа, який відповідає за функціональний підрозділ за направлення вбивства Ла Матанси, Рамірес прибув до безпілотного будинку в білому комунальному транспортному засобі Fiat Strada, в цей момент стався напад.

Коли на місце прибув поліцейський №4 відділення поліції в Ломас дель Мірадор, він виявив, що потерпілий лежить на землі і що він вже помер через два мечі.Убивці тікають і все ще інтенсивно переслідуються владою .

Серед доказів, які вони знайшли у фургоні Себастьяна, слідчі виявили дорожню карту з написом «SimpliRoute», логістичну платформу, присвячену розповсюдженню товарів, а адреса позначена Colon Street на 4169 вРимі дель Мірадор, куди викликав чоловіка доставки, і нікого не було .

Поліцейські джерела, з якими консультувалися ЗМІ , повідомили, що камери безпеки в цьому районі зафіксували час, коли жертву перехопили три озброєні злочинці, і один з них зазнав нападу, коли він намагався втекти. Фільмпоказує, як один із винуватців забиває Раміреса, який був смертельно поранений . Відеовже в руках прокурора Дуплаа.

Такожвважається, що винуватцями злочину будуть жителі Лас-Антенас.

Після першої експертної роботи в цій галузі було виявлено, що пологи попалися на правій стороні грудей, а інший - в правій міжреберної області. Зіншого боку, з утилітарного фургона звільняються три доріжки, які аналізуються, щоб визначити, чи збігаються вони з злочинцем.

Крімтого, були конфісковані грошові та інші речі. Якце сталося, фургон мав суму, близьку до 35 000 песо, згідно з документами, знайденими в транспортному засобі по відношенню до жертви, що він, як відомо, живе в районі Сан-Хосе міста Адроге.

Доставкалюдина в центрі уваги

Спроба штурму на Себастьяна Раміреса не є одиничним інцидентом. Трохи більше тижня тому 10 мотоциклетних літаків потрапили в засідку в Мерло і нападали на доставку. Інцидент стався на вулицях Болівара між Контітучіоном та Ріохою в перші години ранку понеділка минулого тижня, куди жертва прибула додому замовника.

Згідноз відео, яке стало вірусним за останні кілька годин, спійманого камерою безпеки в одному з будинків сусідства, на місці події раптово з'явилися п'ять мотоциклів з десятьма злочинцями (по два на кожен мотоцикл). Віноточив його і вказав рушницю на голову жертви.

Бандашвидко вирвалася з місця події, викравши інші речі на додаток до крадіжки транспортного засобу, для якого вони працювали. Зіткнувшисьіз ситуацією і вже втомилася бути мішенню для мотохорро, група чоловіків з доставки вчора пішла до штаб-квартири муніципалітету Мерло і вимагала більшої безпеки.

Там жителі Мерло сказали агентствам NA , що вони відчувають себе «занедбаними» поліцією чи місцевою владою, і що їхні прохання «не були почуті». « На вулиці Суіпача між Ріо-Бамба та Конститусьон є школа Альмафуерте, і цей мотор-реактивний літак оточує студентів і еквівалентний крадіжці рюкзаків, кросівок, мобільних телефонів та інших речей, але ніхто нічого не робить».

Джерела поліції повідомили Infobae , що у нього немає скарг щодо справи. Однак в результаті віралізації іміджу Група тактичних операцій ( GTO ) Департаменту поліції Мерло № 1 втрутилася за власною ініціативою, а справи, класифіковані як посадові обов'язки та необґрунтовані висновки були здійснюється за функціональними рекомендаціями та випробуваннями кафедри. Підрозділ (УФІЖ) № 8 Судовий де Морон, керівником якого є прокурор Адріана Суарес Коріпіо.

«До цих пір ми не змогли визначити жертву», - повідомило в ЗМІ поліцейське джерело.

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