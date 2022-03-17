Закон про ненароджену дитину та юридичний аборт у країнах Латинської Америки: де Перу?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

Пленарне засідання, під час вчорашнього засідання, проголосувало за рух 1992 року за порядок денний, запропонувавши З'їзду Республікадекларує загальнонаціональне значення та зацікавленість в шануванні Дня ненародженої дитини . Пропозиціябула прийнята 77 голосами за, 7 проти та 20 утримань.

З іншого боку, той, хто запропонував цю пропозицію, був парламентарій за народне оновлення Алехандро Муньанте, який пишався цим заходом, затвердженим через його соціальні мережі.

«#PlenoDelCongreso схвалений 77 голосами на користь 1992 року Моїй авторству проголошення важливості та національного інтересу вшанування пам'яті «Дня ненародженої дитини», що означає «Ненароджена дитина» для кожної людини будучи з моменту його зачаття. #SíALaVida»,- прокоментував він.

Деньненародженої дитини відзначається на міжнародному рівні кожного 25 березня,щоб відзначити, пропагувати та захищати людське життя, оскільки воно має був задуманий в утробі матері від матері до природної смерті.

У відповідь на цей рух офіцер з комунікацій НУО Мануела Рамос, Андреа Пардо, згадав Infobae, що права жінок в основному піддаються атаці і що «ми йдемо назад у невеликому прогресі, який ми досягли».

«Цим рухом те, що робить Конгрес, атакує права, яких ми, як жінки, досягли, і ті, які ми можемо спробувати виграти, насправді хвилюється ,що в парламенті є 77 конгресменів, які виступають за рух, який не такий важливий ,враховуючи нинішній ситуація насильства над жінками » , - сказала вона.

Перу має закон, який підтримує терапевтичний аборт до тих пір, поки матері загрожує небезпека і на тій підставі, що дівчина сексуально порушена.

«Ця жінка змушена бути матір'ю, хоча у нас діє цей закон, ми повинні чинити тиск, тому що це не дотримується, хоча є багато медичних працівників, які, згідно зі своїми релігійними переконаннями, не повинні вступати для застосування закону, намагаються забезпечити, щоб це не було примусово, ми перебуваємо в постійній боротьбі за те, щоб це не було виконано. виконано», - запевнив він.

Хоча в Конгресі є велика кількість жінок, Кабінет міністрів на чолі з Аніблом Торресоммає лише три з них присутній, перед цим Андреа Пардо додав, що ми стикаємося з дуже консервативним Конгресом .

«Ми знаходимося в дуже консервативній країні, де конгресмени абсолютно чужі реальності, якою живуть жінки, незважаючи на велику кількість насильства, яке відбувається щодня. Це тривожні і в яких виділяється сексуальне насильство над дівчатами, підлітками та дорослими жінками , вони щиро не зацікавлені законодавчо в цьому плані», - сказав Пардо.

Зі свого боку, Айєша Давіла, соціальний комунікатор та гендерний фахівець, сказала, що Конгрес «практично нормалізує вимушену вагітність проти дівчат в ситуаціях сексуального насильства. »

«У 2020 році Офіс Омбудсмена повідомив, що 1155 дівчат від 11 до 14 років народила в результаті статевого згвалтування. З огляду на це, Конгрес, навпаки, нормалізує це, нехтуючи цими цифрами і пропонуючи день відсвяткувати ненароджену дитину. Цетакож насторожує, оскільки вони не ставлять як терміновість або як пріоритетну ситуацію, з якою стикаються діти, які вже народилися. Унашій країні їх багато, які перебувають у ситуації занедбаності та вразливості. Однак Конгрес не робить і не законодавчо нічого на користь цієї проблеми, а надає пріоритет у позиціонуванні своїх релігійних позицій», - додав він.

Слід зазначити, що парламентар Хунтоса для Перу Рут Луке запропонував законопроект 954, який намагаються обговорюватися на пленарному пленарному.

«Це так, що аборт принаймні схвалений у випадках зґвалтування; однак ми хочемо підняти закон для захисту ненароджених. Тож якщо ми побачимо, що це 77 голосів, ми навіть не можемо думати, що закон, який ми хочемо підняти, нарешті буде прийнятий». ,закінчився Пардо.





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