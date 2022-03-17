Журналісти протестують після вбивства восьмого журналіста в Мексиці цього року

Це поширюється на протести журналістів, спостереження за вбитими журналістами та реакції з боку РСФ та МАПА. ///Морелія, Мексика, 16 березня 2022 (AFP) - «Більше немає вбивств!» На знак протесту проти вбивства Армандо Лінареса, восьмого журналіста, який загинув у Мексиці цього року, закликав банер від одного з журналістів, який марширував у місті Морелія (Захід) цієї середи: «Без кулеметів або куль преса не заткнеться!» був прочитаний на плакаті іншого журналіста, який прибув до штаб-квартири Державної ради Мічоакан і вимагав закону про захист журналістської гільдії. На подіумі спікерів 12 репортерів з Морелії (столиця Мічоакан) висловили обурення злочинністю Лінареса, директора новинного порталу монітор Мічоакан, який стався у вівторок вдень у його будинку в муніципалітеті Zitácuaro. Лінарес (який був оповитий в цьому селі в середу Роберто Толедо, співавтор тих же засобів масової інформації, був розстріляний лише через півтора місяці після вбивства Роберто Толедо. Це було правильно. З січня минулого року вісім журналістів загинули в Мексиці, одній з найнебезпечніших країн для ЗМІ, де з 2000 року відбулося майже 150 вбивств. За словами журналістів без кордонів (RSF), Хуана Карлоса Муніса, Хебера Лопеса, Лурда Мальдонадо, Маргарито Мартінес, Хосе Луїса Гамбоа та Хорхе Луїса Камеро також потрапив у особливо кривавий рік, а останні два тижні після вступу на посаду в мерії Сонори 24 лютого (Північ). Жертви займалися війною між наркоторговцями та наркоторговцями. Вони розслідували корупцію на власній території». Корупція корумпованих урядів, чиновників і політиків стала причиною смерті одного з наших колег (...). Нічого подібного ми не залишимо, і візьмемо це до кінцевого результату». Лінарес попередив 31 січня в емоційному відео, в якому Толедо відмовився померти. - Кримінальний союз - Шкодуючи про злочин, який стався в Лінаресі в середу, президент Андрес Мануель Лопес Обрадор виключив, що чиновники стоять за вбивством журналістів у Мексиці цього року», - сказав Лопес Обрадор на регулярній прес-конференції, сказавши: «Немає елемента, щоб вказати, що ці вбивства несуть відповідальність за чиновники», - сказав Лопес Обрадор на регулярній прес-конференції. В умовах цих подій додав лівий президент, підтвердивши свою прихильність «без покарання». До минулого тижня президент заявив, що РСФ і стаття 19 місцевої групи зафіксували 7 випадків, проте уряд зафіксував 5 вбивств журналістів. Тоді Обрадор заявив, що 17 арештів було здійснено за чотири вбивства. Алехандро Енсінас, заступник міністра прав людини, Міністерства внутрішніх справ (Алехандро Енсінас) був журналістом цієї середи «45% атак, зазнали журналістів, надходять від державних агентів, особливо в сфері державних та муніципальних організацій», - повідомили вони на форумі з ними. Агенти з організованої злочинності та агенти з Мексиканської держави, які змовляються з організованою злочинністю, є основними джерелами агресії проти журналістів». У розмові з AFP Балбіна Флорес, представник РСФ, попросила прокуратуру Мічоакан «провести зразкове розслідування у цій справі та забезпечити безпеку Лінареса та його сімейних колег». RFS накладає штраф на 92% за вбивство мексиканських журналістів. Злочин Лінареса також був відхилений Американською асоціацією преси (IAPA), яка закликає мексиканську державу «відповідально і серйозно реагувати на твердження, що вона пригнічує насильство над журналістами». У Мексиці журналісти роками опинилися в пастці, не отримуючи належної уваги з боку власних урядів, які обороно реагують на всі вимоги та зіткнулися з насильницькими нападами». Президент МАПА Хорхе Канахуаті засуджений; Лопес Обрадор звинувачує США та Європейський парламент у «перешкоджанні» нещодавнім вимогам уряду щодо захисту журналістів перед сегментом традиційних засобів масової інформації, str-jg/axm/dga