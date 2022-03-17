Хорхе Карраскаль, сумний за не покликаний до збірної, просить більшої можливості для гравців недавньої олімпійської кваліфікаційної команди

Colombia's Jorge Carrascal celebrates after scoring a goal against Ecuador during a South America Olympic qualifying U23 soccer match at Centenario stadium in Armenia, Colombia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Fernando Vergara)

ХорхеКарраскаль - один із гравців, покликаних бути частиною заміни внаціональній збірній Колумбії , однак його нерегулярність останніх сезонів привела його від цієї можливості. Талановитий нападник повернувся в Європу, щоб пограти з Московським ЦСКА з Росії, там він швидко заробив місце в стартовому реєстрі.

Тепер, з нагоди нещодавнього дзвінка Рейнальдо Руеди до збірної Колумбії на матчі, гравець розмовляв з радіо VBar de Caracol, де, крім розповідання деталей свого нового життя в Росії, він шкодував, що не викликав тренер валлекаукано, незважаючи на те, що він мав процес у збірна з нижчих дивізіонів:

Зловмисник також виступив від імені гравців, які взяли участь у нещодавньому футбольному кваліфікаторі на базі Колумбії, який визначив кваліфікацію до футбольного турніру Олімпійських ігор у Токіо 2020 . З тієї команди, яка не отримала хорошого результату і очолювала Артуро Рейес, виділялися такі гравці, як Едуард Атуеста, Ніколас Бенедетті та Хорхе Карраскаль, однак єдиний, хто завоював місце у старшій команді, - Карлос Куеста :

Нарешті, Carrascal дав певний спокій за своє перебування в Росії, на тлі вторгнення цієї країни в Україну . За словами Картагенеро, особливо в його новій команді, вони підтримували та супроводжували іноземців, щоб вони були спокійними і не відчували своєї цілісності під загрозою:

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