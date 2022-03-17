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Четвер 17 Березень 2022
Україна

Дж.К. Чавес пошкодував про залежність свого сина. «Це було так погано, що я не міг йому допомогти».

Мексиканський великий чемпіон підкреслив, що Чавес-молодший може мати більший сенс у боксі, але його відсутність дисципліни викликала різні проблеми.

17 Березень 2022

Незважаючи на свої спортивні досягнення та фігуру, яку він консолідував під час кар'єри професійного боксера, сімейні проблеми за останні роки мучили Хуліо Сезара Чавеса. Сьогодні однією з її найбільших проблем є стан здоров'я старшого сина, якого нещодавно прийняли до клініки реабілітації наркоманії. У цьому сенсі мексиканський великий чемпіон стверджував, що він відчував себе винним за те, що він не в змозі допомогти йому.

У розмові про подкаст Un Round Más, Ерік Ел ГрознийМоралес поставив під сумнів невдачу Сезара дель Боксуяк батька. Почувши відповідь, Сонора з Сонори Сьюдад-Обрегон (Сьюдад-Обрегон) прийняла багато помилок у дитинстві, наголосила, що має велике вчення, але заперечував, що зміг передати це своїм нащадкам.

«Минуле зовсім не приємне, але я нічого не шкодую, бо Бог дав мені ще один шанс у житті. Тож я зміг допомогти багатьом людям з такою ж проблемою, як і я. Це було так погано, що я ще не міг допомогти синові, але ось куди я йду. Це життєвий досвід, який залишає позитивні речі, а також важкі речі». Він сказав у космосі.

Хуліо Сезар Чавес Карраско (Хуліо Сезар Чавес Карраско) став одним з кращих перспектив в США в очах різних професіоналів і поціновувачів в області боксу. З моменту виходу на професійну арену він здобув 46 перемог і одну нічию.Він пережив свою першу поразку після 11 років кар'єри проти Серхіо Маравілли Мартінес у вересні 2015 року.

Талант Чавеса Карраско критикував не тільки його батько, а й тренери, вказуючи на те, що єдиним винуватцем його занепаду був сам молодший.

«Все було райдужно, тому що мій син Хуліо був дисциплінований на початку своєї кар'єри і не мав залежності. Не тому, що він мій син, але він великий боєць. Якщови бачите, що Хуліо бореться добре, з усіма п'ятьма почуттями він чудовий боєць. Він не тренер, він він з усією повагою. Умого сина є проблема, і ми повинні йому допомогти, але все вийде». Він сказав.

На цю проблему вказували інші цінителі, які мали більше контактів з Чавесом Карраско. Карлос Агілар, колишній коментатор Ацтеки Депортес, сказав, що талант, який він проявив на початку, зробив головну ставку телевізійної станції, щоб зіткнутися з конкуренцією, яку легендарний син пропагував в той час Саула КанеллоАльварес .

Навпаки, цар, який, здавалося, мав талант у спорті рукавичок, зазначив, що він не знайшов найкращої його версії . Тим часом завдяки дисципліні, яку він культивував з самого початку, Тапатіо зумів утвердитися і досягти мети стати найкращим фунтом у світу.

ЧавесГонсалес не хотів, щоб діти професійно носили рукавички, незважаючи на економічний бум та глобальне визнання об'єднаних спортивним талантом. Однак аргумент був таким, що він з часом відмовиться і підтримає своє рішення.

«Як спати від дитини, яка все життя бачила батька і хоче тусуватися з ним. Спочаткуя був зовсім проти цього, але коли діти плачуть, вони кидають штани». Він сказав.

Проте і Юніор, і Омар не відповідали плідній кар'єрі батька. За18 років досвіду первісток має рекорд 53-6-1 і був чемпіоном світу в 160 фунтів. Наймолодший з двох має історію 27-2-1, але не міг бути коронований у всьому світі.

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