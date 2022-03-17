Дж.К. Чавес пошкодував про залежність свого сина. «Це було так погано, що я не міг йому допомогти».

Незважаючи на свої спортивні досягнення та фігуру, яку він консолідував під час кар'єри професійного боксера, сімейні проблеми за останні роки мучили Хуліо Сезара Чавеса. Сьогодні однією з її найбільших проблем є стан здоров'я старшого сина, якого нещодавно прийняли до клініки реабілітації наркоманії. У цьому сенсі мексиканський великий чемпіон стверджував, що він відчував себе винним за те, що він не в змозі допомогти йому.

У розмові про подкаст Un Round Más, Ерік Ел ГрознийМоралес поставив під сумнів невдачу Сезара дель Боксуяк батька. Почувши відповідь, Сонора з Сонори Сьюдад-Обрегон (Сьюдад-Обрегон) прийняла багато помилок у дитинстві, наголосила, що має велике вчення, але заперечував, що зміг передати це своїм нащадкам.

«Минуле зовсім не приємне, але я нічого не шкодую, бо Бог дав мені ще один шанс у житті. Тож я зміг допомогти багатьом людям з такою ж проблемою, як і я. Це було так погано, що я ще не міг допомогти синові, але ось куди я йду. Це життєвий досвід, який залишає позитивні речі, а також важкі речі». Він сказав у космосі.

Хуліо Сезар Чавес Карраско (Хуліо Сезар Чавес Карраско) став одним з кращих перспектив в США в очах різних професіоналів і поціновувачів в області боксу. З моменту виходу на професійну арену він здобув 46 перемог і одну нічию.Він пережив свою першу поразку після 11 років кар'єри проти Серхіо Маравілли Мартінес у вересні 2015 року.

Талант Чавеса Карраско критикував не тільки його батько, а й тренери, вказуючи на те, що єдиним винуватцем його занепаду був сам молодший.

«Все було райдужно, тому що мій син Хуліо був дисциплінований на початку своєї кар'єри і не мав залежності. Не тому, що він мій син, але він великий боєць. Якщови бачите, що Хуліо бореться добре, з усіма п'ятьма почуттями він чудовий боєць. Він не тренер, він він з усією повагою. Умого сина є проблема, і ми повинні йому допомогти, але все вийде». Він сказав.

На цю проблему вказували інші цінителі, які мали більше контактів з Чавесом Карраско. Карлос Агілар, колишній коментатор Ацтеки Депортес, сказав, що талант, який він проявив на початку, зробив головну ставку телевізійної станції, щоб зіткнутися з конкуренцією, яку легендарний син пропагував в той час Саула КанеллоАльварес .

Навпаки, цар, який, здавалося, мав талант у спорті рукавичок, зазначив, що він не знайшов найкращої його версії . Тим часом завдяки дисципліні, яку він культивував з самого початку, Тапатіо зумів утвердитися і досягти мети стати найкращим фунтом у світу.

ЧавесГонсалес не хотів, щоб діти професійно носили рукавички, незважаючи на економічний бум та глобальне визнання об'єднаних спортивним талантом. Однак аргумент був таким, що він з часом відмовиться і підтримає своє рішення.

«Як спати від дитини, яка все життя бачила батька і хоче тусуватися з ним. Спочаткуя був зовсім проти цього, але коли діти плачуть, вони кидають штани». Він сказав.

Проте і Юніор, і Омар не відповідали плідній кар'єрі батька. За18 років досвіду первісток має рекорд 53-6-1 і був чемпіоном світу в 160 фунтів. Наймолодший з двох має історію 27-2-1, але не міг бути коронований у всьому світі.

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