Iwobi в ефірі Евертона

Написання спорту, 17 мар Гол нігерійського Алекса Івобі на 99-й хвилині забезпечив тріумф проти Ньюкасла Евертона (1-0), який возз'єдналися з перемогою після чотирьох прямих поразок, щоб відійти від зони вильоту прем'єра. Команда Френка Лампарда, коли у них було найгірше, з одним меншим гравцем через вигнання Аллана у 83 році, а його суперник шукав тріумфу, використовувала свою можливість забити та запечатати перемогу, життєво важливу для їхнього майбутнього. Іриски скористалися відкладеним поєдинку двадцятого дня, щоб відновити відчуття. Він не грав у гарну гру і показав себе за рахунок свого суперника, в очевидному прогресії з тих пір, як Едді Хоу прийшов на свою лаву і втік знизу. Однак швидка контратака винагородила в Goodison Park проти відданого шанувальника Евертона. Гол прийшов на 99-й хвилині, коли вкрадений м'яч у півзахисті приніс м'яч до ніг Алекса Івобі, який почав швидку контратаку. Він знайшов Домініка Клаверта Левіна біля зони відвідування і відправив йому футбол, повернутий його товаришем по команді. Нігерієць не провалився і обіграв Мартіна Дубравки, щоб засвідчити перемогу і залишити три очки в Ліверпулі. Перемога дає ефір Евертону, який навіть з двома іграми, що очікують, знаходиться в трьох очках від вильоту, набраного Уотфордом. Ньюкасл зазнав своєї другої поразки поспіль, але все ще далеко від останніх трьох місць. НАЧАЛЬНИК apa/jl