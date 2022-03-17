Італія вибірка найменшого льодовика Європи

Представляючи льодовик Кальдерон (AP), Італія - У гонці на час італійські вчені досліджують, аналізують та пробують найпівденніший льодовик Європи, перш ніж він розтане і зникає через підвищення глобальних температур.

13 березня дослідники провели попереднє радіолокаційне обстеження льодовика Кальдерон в центральній частині Апеннінів, і вони планують повернутися в наступному місяці, щоб піднятися і взяти проби. Ці зразки будуть зберігатися в Антарктиді для майбутніх досліджень.

«Ці льодовики можуть розповісти нам про кліматичну та екологічну історію Середземного моря», - каже Якопо Габріелі, дослідник Полярного наукового інституту Національної дослідницької ради Італії.

Associated Press разом з Габріеллі та його командою вирушили до снігового льодовика для радіолокаційних досліджень. Вони прибули на вершину на вертольоті і подорожували схилами масиву Гран-Сассо. Дослідники досліджували місцевість за допомогою електромагнітного обладнання для визначення розшарування льодовика.

Дослідження «може записувати глибину та форму між снігом та льодом, між льодом та скелею; таким чином можна виміряти товщину та реконструювати морфологію дна льодовика». «, - сказав Стефано Урбіні, дослідник Національного інституту геофізики та вулканології, який брав участь у дослідження.

Невеликий італійський льодовик, який вже був розділений на два через глобальне потепління, є важливим термометром для зміни клімату та скарбницею атмосферної інформації. Під снігом льодовики очікують знайти 25-метровий шар льоду та сміття, що покриває льодовик.

Зразки кальдерону переміщені до Всесвітнього архіву «пам'ять льоду» в Антарктиді, природну морозильну камеру, що будується на франко-італійській станції Concordia, де він зберігається при мінус 50 градусах Цельсія.

На думку італійських дослідників, льодовики розміром менше 3600 метрів зникнуть на 2100, якщо температури продовжуватимуть зростати з поточною швидкістю. Кальдерон висотою 2,700-метровий може розплавитися набагато раніше до 2050 року, якщо не будуть вжиті радикальні заходи.

«Через цей льодовик ми можемо пояснити зміни клімату, чому вони змінюються, як люди впливають на нього, і що ми можемо зробити, щоб зменшити наш вплив на планету», - говорить Габріелі. Я це сказав.