МВФ: «Велика» політична підтримка — запорука успіху угоди з Аргентиною

Вашингтон, 17 березня Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив у четвер, що широка політична та соціальна підтримка буде запорукою успіху принципу консенсусу з Аргентиною. Тимчасова угода, яка ще не була ратифікована Сенатом Аргентини та Виконавчим комітетом Фонду, виступає проти Кірхнерістського сектору на чолі з віце-президентом Аргентини Крістіною Фернандес. «Наша позиція полягає в тому, що широка політична та соціальна підтримка буде ключовою для того, щоб економічні програми були успішними», - сказав Гері Райс, речник МВФ, на прес-конференції. Райс назвав принцип домовленості, досягнутої з Аргентиною, «прагматичною та реалістичною» з «надійною» економічною політикою, яка «починає реагувати на великі виклики», що стоять перед посиленням макроекономічної стабільності країни та досягненням стійкого зростання. Прес-секретар заявив, що наразі немає інформації про те, коли відбудеться наступна місія Пондо до Аргентини. 3 березня уряд Аргентини та співробітники МВФ оголосили угоду про нову програму, яка очікує, що загальні витрати приблизно в 45 мільярдів доларів зможуть досягти свого терміну погашення між цим роком та 2024 роком через угоду «чекати», підписану Аргентиною в 2018 році, протягом періоду Маурісіо Макрі Уряд (2015-2019). Серед своїх основних цілей нова програма прагне вирішити стійку високу інфляцію Аргентини (50,9% у 2021 році) за допомогою декількох стратегій, які включають зменшення монетарного фінансування бюджетного дефіциту та нову рамку монетарної політики. скарб через внутрішній ринок. Крім того, відбулося поступове зниження первинного фіскального дефіциту з 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2021 році до 2,5% цього року, 1,9% у 2023 році та 0,9% у 2024 році. АРК, AFS/Копіювати