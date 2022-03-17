Хулкенберг замінює позитивний COVID-19 «Бетел» на GP Бахрейн

Мадрид, 17 березня, німецький водій Ніко Гюлкенберг замінить свого співвітчизника Себастьяна Бетеля в Бахрейні GP, після позитивного тестування для чемпіона світу Covid на чемпіонаті світу Формули-1 в ці вихідні, як оголосила команда «Себастьян Бетель випробував позитивний результат на Covid-19 і не братиме участі в GP Бахрейн. Його замінить Ніко Хюлкенберг, майбутній водій команди Aston Martin Aramco когнітивної формули One, і увійде в автомобіль після своєї першої безкоштовної практики», - пояснює він. Hülkenberg тренує пару водіїв Aston Martin в Бахрейні з канадським Ленсом прогулянком. Нефрит/чай