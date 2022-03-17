Він допоміг їй на вулиці, закохався, і Twitter знову знайшов «Блондинку в 4х4» і несподіваний фінал.

Запозичені транспортні засоби, червоне світло та технічні несправності стали ідеальним комбо, щоб перетворити повсякденні ситуації на історії кохання, які стали вірусними в мережах.

ЛараГальмес (22)їздила додому після тренування з другом у вівторок 15 о 15:00 . Коли вона прибула на кут генерала Паса і генерала Сальвадора дель Карріла в столиці Санта-Фе, вона була здивована червоним світлом і зупинилася строго на кілька секунд, поки світло нарешті не позеленіло.Однак, коли двигун вимкнувся, щось пішло не так, і він не зміг запустити його знову незважаючи на його наполегливі спроби.

Lara's Toyota Hilux була першою лінією, і з часом нагромаджувалося більше автомобілів, а ріг став сильнішим і більшим. Автомобілісти їхали поспіхом, і вона не знала, що робити, щоб подолати ситуацію.

Мені потрібно було так чи так, щоб перемістити фургон, але це було неможливо, тому що я мав лише допомогу друга. На неї дивилися пішоходи, повз неї проходили велосипедисти, а водії хотіли пробратися через пробку. Ніхтоне допоміг.

Однак її удачу змінила зовнішність Едуардо. Едуардо самовіддано припинив від'їзд і запропонував їй допомогти. Лара взяла під контроль кермо, а друг і молода людина штовхнули фургон на правий фронт, щоб залишити його припаркованим, і розгерметизував створену пробку.

Все це сталося дуже швидко, і коли він був вдячний за те, що зробив, юнак зник в натовп. Черезкілька блоків він пошкодує, що не попросить ім'я шукати її в мережі і все попросить допомоги, щоб знайти місцезнаходження «блондинки в 4х4» в Твіттері.

« Якщо ви блондинка з Санта-Фе, і цього вівторка, 15 березня, отримав білий 4x4 на світлофорах Генерала Паса та Сальвадора дель Карріла, я скажу вам, що я закохався у вас після допомоги поштовху», - каже Едуардо Фацціо. ЕдуардоФацціо написав твіт зі свого облікового запису @EduFazzio02그의, не попереджаючи про ланцюжок солідарності, який спровокує петицію.

« Допоможи мені знайти її». « Ель Кабезон», якого називає її близькість, благав. Залічені секунди твіт став вірусним і стали з'являтися друзі та знайомі Лари, відразу показуючи її в коментарях.

« Як бентежить ха-ха-ха щодо ситуації, велике спасибі за вашу допомогу». «Ласкаво просимо», - сказала Лара, нагадала Еду.

Коли головні герої обмінювалися простими повідомленнями, твіпси почали трястися, щоб дівчина могла зізнатися, якщо «розчавити» Купідона взаємний. Однак вона уникла відповіді, і саме Едуардо сховалася за комп'ютером і приєдналася до сміливості зробити прохання: «Допоможи мені зараз, люди просять пояснення».

У другій половині дня молодої людини взяли інтерв'ю на Радіо Rec і зізнався, що відправив запит на одного в Instagram і все ще чекав відповіді. «Мої друзі сказали мені активувати, але він мене не прийняв. Я не думаю, що я збираюся піти на м'яч», - подав він у відставку «Ель Кабезон».

Лара, яка ще не була здивована впливом, який мав твіт, сказала Infobae, що отримала багато контактних запитів після того, як перевершила своє ім'я у Twitter. « У мене було 800 нових підписників в Instagram, 1000 підписників у Twitter та сотні повідомлень від користувачів, які просили їх дати м'яч не лише Едуардо, але й їм». Молодажінка зізналася від сміху.

Всупереч занепокоєнню Едуардо, які трохи знизилися в розрізі обличчя Лари, вона турбується про ремонт свого фургона. «Я приїхав від свого тата у відпустку, і використовував його, коли ходив у спортзал. Я припаркувався в цьому куточку кілька годин і тільки вчора надійний механік міг піти і знайти щось для ремонту». Він сказав.

У Twitter вона вважала за краще називати себе мовчати і змусити всіх наважитися подумати про несподіване закінчення любовної сповіді з першого погляду, але Лара зізналася, що у неї є дівчина, і саме її партнер перегукується з твітом. Я відразу зрозуміла, що про це говорять.

Молода жінка, яка підірвала соціальні мережі своєю красою та чарівністю, сказала: «Мій хлопець сприйняв це легко і сміявся над ситуацією. Це було як жарт, тому що він зовсім не ревнує», - сказав він.

Фанат картини «Ель Сабалеро», в якій Едуардо теж фанат, сказав: «Це не буде історія кохання ». «коли-небудь ми опинимося в суді». Вінпрослизнув, щоб покласти край спекуляціям і не створювати помилкових очікувань.

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