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Четвер 17 Березень 2022
Україна

Він допоміг їй на вулиці, закохався, і Twitter знову знайшов «Блондинку в 4х4» і несподіваний фінал.

Лара зазнала аварії зі своїм фургоном і за допомогою пішохода врешті-решт оголосила про свою любов в мережі. Твіт, який вона написала, щоб знайти місцезнаходження молодої жінки стало вірусним, і тепер всім цікаво, чи нарешті вона виконала свою місію.

17 Березень 2022

Запозичені транспортні засоби, червоне світло та технічні несправності стали ідеальним комбо, щоб перетворити повсякденні ситуації на історії кохання, які стали вірусними в мережах.

ЛараГальмес (22)їздила додому після тренування з другом у вівторок 15 о 15:00 . Коли вона прибула на кут генерала Паса і генерала Сальвадора дель Карріла в столиці Санта-Фе, вона була здивована червоним світлом і зупинилася строго на кілька секунд, поки світло нарешті не позеленіло.Однак, коли двигун вимкнувся, щось пішло не так, і він не зміг запустити його знову незважаючи на його наполегливі спроби.

Lara's Toyota Hilux була першою лінією, і з часом нагромаджувалося більше автомобілів, а ріг став сильнішим і більшим. Автомобілісти їхали поспіхом, і вона не знала, що робити, щоб подолати ситуацію.

Мені потрібно було так чи так, щоб перемістити фургон, але це було неможливо, тому що я мав лише допомогу друга. На неї дивилися пішоходи, повз неї проходили велосипедисти, а водії хотіли пробратися через пробку. Ніхтоне допоміг.

Однак її удачу змінила зовнішність Едуардо. Едуардо самовіддано припинив від'їзд і запропонував їй допомогти. Лара взяла під контроль кермо, а друг і молода людина штовхнули фургон на правий фронт, щоб залишити його припаркованим, і розгерметизував створену пробку.

Все це сталося дуже швидко, і коли він був вдячний за те, що зробив, юнак зник в натовп. Черезкілька блоків він пошкодує, що не попросить ім'я шукати її в мережі і все попросить допомоги, щоб знайти місцезнаходження «блондинки в 4х4» в Твіттері.

« Якщо ви блондинка з Санта-Фе, і цього вівторка, 15 березня, отримав білий 4x4 на світлофорах Генерала Паса та Сальвадора дель Карріла, я скажу вам, що я закохався у вас після допомоги поштовху», - каже Едуардо Фацціо. ЕдуардоФацціо написав твіт зі свого облікового запису @EduFazzio02그의, не попереджаючи про ланцюжок солідарності, який спровокує петицію.

« Допоможи мені знайти її». « Ель Кабезон», якого називає її близькість, благав. Залічені секунди твіт став вірусним і стали з'являтися друзі та знайомі Лари, відразу показуючи її в коментарях.

« Як бентежить ха-ха-ха щодо ситуації, велике спасибі за вашу допомогу». «Ласкаво просимо», - сказала Лара, нагадала Еду.

Коли головні герої обмінювалися простими повідомленнями, твіпси почали трястися, щоб дівчина могла зізнатися, якщо «розчавити» Купідона взаємний. Однак вона уникла відповіді, і саме Едуардо сховалася за комп'ютером і приєдналася до сміливості зробити прохання: «Допоможи мені зараз, люди просять пояснення».

У другій половині дня молодої людини взяли інтерв'ю на Радіо Rec і зізнався, що відправив запит на одного в Instagram і все ще чекав відповіді. «Мої друзі сказали мені активувати, але він мене не прийняв. Я не думаю, що я збираюся піти на м'яч», - подав він у відставку «Ель Кабезон».

Лара, яка ще не була здивована впливом, який мав твіт, сказала Infobae, що отримала багато контактних запитів після того, як перевершила своє ім'я у Twitter. « У мене було 800 нових підписників в Instagram, 1000 підписників у Twitter та сотні повідомлень від користувачів, які просили їх дати м'яч не лише Едуардо, але й їм». Молодажінка зізналася від сміху.

Всупереч занепокоєнню Едуардо, які трохи знизилися в розрізі обличчя Лари, вона турбується про ремонт свого фургона. «Я приїхав від свого тата у відпустку, і використовував його, коли ходив у спортзал. Я припаркувався в цьому куточку кілька годин і тільки вчора надійний механік міг піти і знайти щось для ремонту». Він сказав.

У Twitter вона вважала за краще називати себе мовчати і змусити всіх наважитися подумати про несподіване закінчення любовної сповіді з першого погляду, але Лара зізналася, що у неї є дівчина, і саме її партнер перегукується з твітом. Я відразу зрозуміла, що про це говорять.

Молода жінка, яка підірвала соціальні мережі своєю красою та чарівністю, сказала: «Мій хлопець сприйняв це легко і сміявся над ситуацією. Це було як жарт, тому що він зовсім не ревнує», - сказав він.

Фанат картини «Ель Сабалеро», в якій Едуардо теж фанат, сказав: «Це не буде історія кохання». «коли-небудь ми опинимося в суді». Вінпрослизнув, щоб покласти край спекуляціям і не створювати помилкових очікувань.

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