Ознайомтеся з перуанським рецептом для приготування найкращих часникових хлібів

Новий рецепт дня, щоб перевірити свої навички приготування їжі. У цьому сенсі тепер це як закуска, щоб з'їсти її в будь-який час, що дозволяє зменшити голод на певний проміжок часу. Йдеться про часниковий хліб, який викликає захват для ваших смакових рецепторів.

Уздовж цих рядків, Acomer.pe має простий рецепт приготування смачного часникового хліба у великих кількостях. Часниковий хліб знижує рівень холестерину, а також артеріальний тиск. Він допомагає запобігти раку передміхурової залози. Органічна сполука в часнику, може мати захисний ефект від стресу. Крім того, він зменшує ураження печінки.

Дотримуйтесь інгредієнтів по порядку і крок за кроком в підготовці, щоб продовжити свої кулінарні навички, які дозволять вам показати вашій родині, що все не є покупками зовні. Він бере на себе ініціативу, щоб дізнатися нові страви, і це ваш шанс довести це. Удачі.

ІНГРЕДІЄНТИ

- Хліб багет - 1 (од.)

- Вершкове масло - 100 (грам)

- подрібнений часник - 1 (столова ложка)

- Подрібнена петрушка - 1 (столові ложки)

- сир Пармезан або Моцарелла - (за смаком)

- Сушений орегано - (за смаком)

ПІДГОТОВКА

- Хліб багета нарізати діагональними скибочками, відкласти в сторону.

- У мисці змішати 100 грам вершкового масла, 1 столову ложку подрібненого часнику і 1 столову ложку дрібно нарізаної петрушки. Після інтеграції охолодіть до готовності до використання.

- Розкладіть складене на кожен шматочок хліба вершкове масло і помістіть на деко. Тим часом ви можете розігріти духовку до 200 ºC.

- Випікайте скибочки хліба протягом 10 хвилин при 200° С. Не відривайте очей від нього, він може горіти.

- Вийміть з духовки і подавайте до столу.

- Якщо ви хочете спеціальний часниковий хліб, ви можете додати зверху тертий сир, сушений орегано і взяти його для запіканки на кілька хвилин.

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ІНШІПЕРЕВАГИ ЗАБОРОНИ ЧАСНИКУ

-Захищає від застуди.

- Він діє як природний антибіотик, оскільки багатий аліцином, який схожий на антибактеріальний

- Допомагає запобігти появі грибка. Буловиявлено, що багато грибів чутливі до цієї їжі

-Регулює рівень цукру

-Допомагає захистити серце під час операції на серці та після інфаркту.

НАУКОВИЙЗАХИСТ ЇСТИ ХЛІБ

«Ми провели кілька мета-аналізів щодо споживання цільного зерна та наслідків для здоров'я, таких як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, рак та передчасна смертність», - сказав дослідник Дагфінн Анне Середняшкола громадського здоров'я в Імперському коледжі Лондона. «Коли ми розглянули конкретні джерела зерна, ми виявили, що цільнозерновий хліб, крупи для сніданку з цільнозернового зерна, коричневий рис та пшеничні висівки пов'язані з незначними ризиками».

Аун не згоден з тим, що хліб вважається «нездоровою» їжею, а скоріше навпаки. «Цільнозерновий хліб здоровий», - сказав він. Його дослідження показало, що споживання, еквівалентне 7,5 скибочок цільнозернового хліба на день , пов'язане з « оптимальними результатами для здоров'я».

І хоча він не бачить «великої користі» від споживання білого хліба, експерт зазначив, що докази, які пов'язують його із збільшенням ваги та іншими нездоровими наслідками, є «набагато менш надійними» , ніж дані, що підтримують позитивний вплив цільнозернового хліба.

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