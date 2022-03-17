На дату 7 зіткнуться з Сан-Мартін і Карлос Маннуччі

Післяперемоги в своєму останньому матчі турніру господар цього дня буде прагнути зберегти свій бойовий дух високим. Поки візит приходить невмотивованим після того, як впав.

Сан-Мартінне хоче шкодувати про чергове падіння: 1 - 3 закінчила свій матч проти Аліанзи Атлетико. У попередні 4 дні його результати були різноманітними: він виграв 1 матч і програв 3.

КарлосМаннуччі прибуває з трепетом після побиття Карлоса Штейна 1-0.

Сан-Мартіні С.Маннуччі зустрінуться завтра о 17:30 (за аргентинським часом). Матч за дату 7 Перу - Ліга 1 Бетссон 2022 буде зіграний на стадіоні Сан-Маркос.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Господарські команди накопичили 1 перемоги, в той час як візит додав 3. У 1 матчі вони опинилися навіть на табло.

РозкладU. Сан-Мартін і Карлос Маннуччі, в залежності від країни

Аргентина: 5:30 вечора

Колумбія, Мексика EST і Перу: 3:30 вечора

Мексика CST і Нікарагуа: 2:30 Mexico

MST і Мексика PST: 1:30 вечора

Венесуела: 4:30 вечора

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