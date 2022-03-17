Помилкові скарги на сімейні конфлікти: що їх мотивує та наслідки залишення на жертві

Хочаважливість повідомлення про ситуації сексуального насильства над дітьми була реалізована в останні роки, ми не повинні ігнорувати той факт, що також поширилися помилкові твердження, і виникли серйозні наслідки для обох дітей, пов'язаних з людиною, про яку повідомили з ним.

Деякі загальні характеристики помилкових повідомлень:

- Сексуальне насильство виявляється в контексті розлуки або розлучення, коли батько скаржиться і конфліктує.

— Головні мотиви — ревнощі, каліцтво, образа, прагнення до помсти та економічна помста. Скаржник, як правило, не приймає знищення облігацій, і в багатьох випадках третя сторона знаходиться в незгоді.

— У більшості випадків особа, яка повідомляє, є жінкою, але є також відсоток чоловіків, які повідомляють про свого колишнього та/або нового партнера.

— Значна частина скаржників мають розлади особистості.

Скаржникбільше стурбований покаранням скаржника, ніж добробут його сина.

Скарга зазвичай супроводжується слуховим звітом сторін, зробленим у приватній зоні, яка не відповідає тому, що була розкрита дитиною в палаті Гезелла або в психологічній експертизі, проведеній в суді.

— В результаті скаргивиселення дитини поширюється на сім'ю відповідача (бабусі і дідусі, дядьки, двоюрідні брати і т.д.) .

— У кращому випадку дитина скаже вам, що не пам'ятає фактів з Камари Гезелл. Логічно, це тому, що він не жив, але в інших випадках можна відтворювати історії, прищеплені третіми особами, які повинні визначити їх достовірність за допомогою аналізу фахівців, підготовлених в психології показань.

— У палаті Гезелла, коли створюється історія, вона, як правило, проста, автоматизована, орієнтована на опис справи (передбачуване сексуальне насильство), є неповним елементом, який не має необхідних деталей для переслідування, словниковий запас дорослих, сенсорні німічні записи, пов'язані з повідомленої ситуацією, і не надає дитині провини або клейма.

— У цьому випадку у дитини немає симптомів, пов'язаних із сексуальним насильством над дітьми, або симптоми, що виникають внаслідок цього, не є клінічно послідовними; вони не виявляють сексуальної поведінки чи фізичних показників. Немає шкільних труднощів або змін у загальних моделях взаємодії.

Неправдиве повідомлення має серйозні наслідки як для зареєстрованої особи, так і для неповнолітнього.

Окрім розриву зв'язку між двома людьми, людина, звинувачена у фальшивих звинуваченнях, часто представляє економічні наслідки, такі як симптоми депресії та тривоги, втрата роботи, соціальна стигматизація та виселення з родини та друзів.

У дітей сильні страхи, велика плутанина, стани тривоги та депресії, почуття залишеності та провини, неприйняття, безпорадність, почуття невпевненості, почуття тривоги, дитячий будинок, труднощі з вираженням емоцій, регресивна, руйнівна поведінка, розлади сну, розлади харчування та школа проблеми часто виникають у дітей. серед інших.

Якщоприпинення контакту батьківсько-синівського благочестя з помилковим відповідачем зазвичай затягується з часом, психічне здоров'я та психічний розвиток неповнолітнього, а також зв'язок між ними можуть бути сильно порушені. Навітьявище «помилкової пам'яті» може виникнути. Тобто дитина може бути впевнена в тому, що його насправді зловживали.

Важливо підкреслити, що коли дитина не може спілкуватися з одним із батьків, він страждає емоційною депривацією і відчуває, що його покидають у своїй ілюзії.Таким чином принципово впливає психічна цілісність, особливо якщо дитина молодше 10 років.

Якщо дитина буде позбавлена безпечної початкової зв'язку і любові одного з батьків, він виросте розгубленим, тривожним і боязливим. Оскільки це залежить лише від їх турботи, вони, як правило, більше чіпляються за батьків, які живуть разом у пошуках безпеки. Цей зв'язок прихильності зашкодить батькам, які не мають спілкування, дитина сприйме це як негативні атрибути, такі як занедбані, погані, байдужі тощо Образ останнього як захисної фігури та постачальника прихильності зникне. У більшості випадків через це я не хочу бачити вас знову звіти.

Помилкові твердження не слід сприймати легковажно. Вониє формою емоційного насильства. Тому що дитина, в деяких випадках, використовується в якості заручника в конфліктних батьківських відносинах, далеко від батька або матері, і поміщається в положення об'єкта, залишаючи осторонь його потреби, бажання та інтереси, дуже часто, не вимірює реальної шкоди та/або ймовірності дитини.

Автормає науковий ступінь за спеціальністю «Психологія» (Сполучені Штати Америки Кеннеді), спеціаліст з психологічної оцінки (АПУ) та MN.16781.

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