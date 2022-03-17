Вечірній пікнік в Ель-Боске-де-Чапультепек: розклад і рекомендації

Щомісяця в Ель-Боске-де-Чапультепек вони організовують нічний пікнік , куди можна сходити в компанії сім'ї, друзів або свого партнера.

Доступ безкоштовний, наступний пікнік відбудеться в суботу , 19 березня 2022 року в Ботанічному саду Першої ділянки лісу, вони вказали, що доступ буде через Avenida Paseo de la Reforma , простір буде обмежений, і не потрібно робити попередню реєстрацію.

Після 20:00 годин ви можете увійти; серед деяких свідчень, які вони дали через свій офіційний веб-сайт, є те, що ви не можете приносити алкогольні напої , уникати потрапляння з пластиковими відходами або з одноразовими тарілками чи чашками, а також не дозволять в'їзд з домашніми тваринами, вони також підкреслили, що місце диму -безкоштовний тютюн; діяльність закінчиться о 23:00 годин.

Організація пікніка не включає живу музику, але ви можете перетворити цей день на романтичний вечір у супроводі улюбленої трапези вашого партнера, або відсвяткувати свій день народження або день народження друга. У лісі Чапультепек організовують такі заходи з метою сприяння відновленню громадських просторів та заохочення соціальної взаємодії через рекреаційні та культурні заходи.

Al picnic nocturno se pueden llevar velas de pila para decorar (Foto: Gobierno de México)

Якірекомендації для вечірнього пікніка 2022 року?

* Ті, хто відвідує вибір, повинні приїхати вчасно, щоб вибрати гарне місце.

* Діяльність підходить для будь-якого віку.

* Вони повинні нести паперові пакети, щоб внести своє сміття.

* Для прикраси пікніка можна взяти стопку свічок.

* Розміщення з домашніми тваринами заборонено.

Щоможна принести на пікнік?

* Деякі продукти, фрукти та закуски, які легко транспортувати для пікніка, є:

* Дошки з сиром.

* Салати з куркою.

* Картопляні або бананові крокети.

* Брауні.

* Натуральна вода, це може бути з ваших улюблених фруктів, якщо ви вживаєте безалкогольні напої, ви можете включити їх.

El picnic se llevará a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultepec (Foto: Cuartoscuro)

* Апельсиновий або мандариновий сік.

* бутерброди.

* Енсалада руса.

* Подрібнені фрукти або овочі: манго, яблука, ананас, інжир, джиками, огірки, терта морква або буряк.

* Багети, пасти, приготовані за вашим улюбленим рецептом.

* Холодне м'ясо.

* Десерти, такі як печиво, гавайський салат, тапіока, торти, рисовий пудинг; якщо ви збираєтеся святкувати день народження, торт не повинен бути відсутнім.

* Екологічно чисті сумки або кошик для перенесення предметів для пікніка всередині.

* Ковдра , яка підходить для людей, з якими ви плануєте піти, може сидіти.

* Репелент комах.

* Оскільки пікнік буде нічним, виглядати тепло і в зручному одязі.

* Гель антибактеріальний.

* Серветки.

Кінотеатрна колесах

Ще одне заняття на свіжому повітрі , яке відбудеться в лісі Чапультепек, - це Ніч музеїв ; подія Film on Wheels відбудеться 30 березня, буде полягати у здійсненні велосипедного туру , щоб побачити місця кіно.

Вхід безкоштовний, місце зустрічі буде у Левових воріт, простір обмежений 30 людьми старше 12 років, діяльність координується Музеєм сайту і розпочнеться о 19:00 годин, ті, хто відвідує, повинні носити шолом та велосипед на додаток до попередньої реєстрації в анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerSGMLWCUAN0MW_Um8-n2pn5JfkA-a3h6qPQYrBNsaL9KTqw/viewform.

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