Вечірній пікнік в Ель-Боске-де-Чапультепек: розклад і рекомендації

Щомісяця в Ель-Боске-де-Чапультепек вони організовують нічний пікнік , куди можна сходити в компанії сім'ї, друзів або свого партнера.
Доступ безкоштовний, наступний пікнік відбудеться в суботу , 19 березня 2022 року в Ботанічному саду Першої ділянки лісу, вони вказали, що доступ буде через Avenida Paseo de la Reforma , простір буде обмежений, і не потрібно робити попередню реєстрацію.
Після 20:00 годин ви можете увійти; серед деяких свідчень, які вони дали через свій офіційний веб-сайт, є те, що ви не можете приносити алкогольні напої , уникати потрапляння з пластиковими відходами або з одноразовими тарілками чи чашками, а також не дозволять в'їзд з домашніми тваринами, вони також підкреслили, що місце диму -безкоштовний тютюн; діяльність закінчиться о 23:00 годин.
Організація пікніка не включає живу музику, але ви можете перетворити цей день на романтичний вечір у супроводі улюбленої трапези вашого партнера, або відсвяткувати свій день народження або день народження друга. У лісі Чапультепек організовують такі заходи з метою сприяння відновленню громадських просторів та заохочення соціальної взаємодії через рекреаційні та культурні заходи.
Якірекомендації для вечірнього пікніка 2022 року?
* Ті, хто відвідує вибір, повинні приїхати вчасно, щоб вибрати гарне місце.
* Діяльність підходить для будь-якого віку.
* Вони повинні нести паперові пакети, щоб внести своє сміття.
* Для прикраси пікніка можна взяти стопку свічок.
* Розміщення з домашніми тваринами заборонено.
Щоможна принести на пікнік?
* Деякі продукти, фрукти та закуски, які легко транспортувати для пікніка, є:
* Дошки з сиром.
* Салати з куркою.
* Картопляні або бананові крокети.
* Брауні.
* Натуральна вода, це може бути з ваших улюблених фруктів, якщо ви вживаєте безалкогольні напої, ви можете включити їх.
* Апельсиновий або мандариновий сік.
* бутерброди.
* Енсалада руса.
* Подрібнені фрукти або овочі: манго, яблука, ананас, інжир, джиками, огірки, терта морква або буряк.
* Багети, пасти, приготовані за вашим улюбленим рецептом.
* Холодне м'ясо.
* Десерти, такі як печиво, гавайський салат, тапіока, торти, рисовий пудинг; якщо ви збираєтеся святкувати день народження, торт не повинен бути відсутнім.
* Екологічно чисті сумки або кошик для перенесення предметів для пікніка всередині.
* Ковдра , яка підходить для людей, з якими ви плануєте піти, може сидіти.
* Репелент комах.
* Оскільки пікнік буде нічним, виглядати тепло і в зручному одязі.
* Гель антибактеріальний.
* Серветки.
Кінотеатрна колесах
Ще одне заняття на свіжому повітрі , яке відбудеться в лісі Чапультепек, - це Ніч музеїв ; подія Film on Wheels відбудеться 30 березня, буде полягати у здійсненні велосипедного туру , щоб побачити місця кіно.
Вхід безкоштовний, місце зустрічі буде у Левових воріт, простір обмежений 30 людьми старше 12 років, діяльність координується Музеєм сайту і розпочнеться о 19:00 годин, ті, хто відвідує, повинні носити шолом та велосипед на додаток до попередньої реєстрації в анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerSGMLWCUAN0MW_Um8-n2pn5JfkA-a3h6qPQYrBNsaL9KTqw/viewform.
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