Євро торгувався в середньому близько 7,51 Болівіано, що означало зростання на 1,75% порівняно з показником попереднього дня, коли він в середньому набрав 7,38 Болівіано.

Заостанній тиждень євро накопичив приріст на 1,62%, хоча, навпаки, за рік він все ще накопичив зниження на 8,74%. Порівняно з попередніми днями, він зупинився на два дні поспіль з плоским трендом. За останній тиждень волатильність показала помітно вищу поведінку, ніж волатильність, відображена в даних минулого року, що показує, що вона показує більші зміни, ніж загальна тенденція вартості.

Нарічному фото євро навіть змінився на максимум 7,76 Болівіано в середньому, тоді як найнижчий рівень в середньому склав 7,28 болівійців. Євро ставиться ближче до свого мінімального значення, ніж до максимального.

Невизначеністьдля Болівійський Болівіано

Болівійський був законним платіжним засобом Болівії з 1987 року і ділиться на 100 центів, раніше використовувався болівійський песо, але він був замінений. Центральний банк Болівії є органом, відповідальним за регулювання видачі валюти.

Сьогоднів обігу знаходяться монети по 10, 20 і 50 центів, а також 1, 2 і 5 Болівіано. У 1988 році болівійський еквівалент був еквівалентний одному долару США.

Щостосується створення, болівійська валюта припинила карбування та друк в колоніальні часи через відсутність політичного інтересу, що вкінцевому підсумку призведе до створення монет та банкнот за кордоном через низьку вартість, яку це передбачає. У 2013 році вони все ще виготовлялися в таких країнах, як Великобританія, Франція та Чилі.

Щостосується економіки, то в 2014 році Болівія вдалася до високих державних витрат і зростання внутрішнього кредиту, щоб зберегти своє зростання, але ці рішення призвели до збільшення державного боргу та скорочення міжнародних резервів.

Які у всьому світі, пандемія коронавірусу сильно вдарила в економіку Болівії, хоча інфляція була не такою високою, як в інших країнах Латинської Америки, закривши 2021 рік з 0,90 відсотка.

Згідно з прогнозами, зробленими в цьому році Світовим банком, Болівія зросте лише на 3,7% до 2022 року, однак президент Луїс Арсе оскаржив ці прогнози і запевнив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) може зрости до 6%.

Крімтого, країна закрилася 2021 рік з профіцитом торгівлі в 1,471 млн доларів, першим за останні шість років, де на балансі були зафіксовані щорічні негативні залишки. На додаток до цих умов, безробіття збільшилося на 5,2%.

Болівіятакож стикається з глобальними зусиллями щодо переходу до чистої енергії, тому ці умови спонукають одну з найбільших країн-експортерів газу шукати альтернативи.

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