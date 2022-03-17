Долар: ціна закриття сьогодні 17 березня на Гаїті

ДоларСША виплачувався в середньому на рівні 103,19 гурдів , що означало падіння на 2,19% порівняно з показником попереднього дня, коли він торгувався в середньому на рівні 105,50 гурдів.

Зпосиланням на прибутковість минулого тижня, долар США накопичив зниження на 0,78%; навпаки, за останній рік він все ще накопичив зростання на 16,19%. У порівнянні з попередніми днями закінчилося два сеанси позитивної тенденції. За останній тиждень волатильність становила 18,82%, що дещо перевищує річний показник волатильності (17,19%), що свідчить про те, що вона переживає фазу нестабільності.

Нарічному фото долар США досяг максимуму в середньому 105,64 гурдів, тоді як найнижчий рівень в середньому склав 97,87 гурдів. ДоларСША ближче до свого максимуму, ніж його низький.

Гаїтянська

гурд La gourde (перекладається як «жир») є валютою офіційного використання на Гаїті і називається HGT, вона також поділяється на 100 центів, а її друк регулюється Банком Республіки Гаїті.

Хочайого назва походить від французької мови, його походження натякає на іспанську валюту під назвою «gordos»; деякі громадяни також називають її «goud», так що це звучить схоже на англійське слово «настрій».

Введенів 1813 році для заміни старого фунта, їх в даний час можна знайти за 5, 10, 20, 50 центів, а також 1 і 10 гурдів, однак монети по 5, 10 і 20 центів не підтримують регулярного використання, тому їх використання є меншістю.

Щостосується квитків, то тут є 10, 20, 25, 50, 100, 250 і 1000 гурдів. Один гаїтянський гурд в даний час еквівалентний 0.0097 одиницям долара США, а також 0,0085 одиниць євро.

Засвою історію гурд мав три трансляції, остання в 1872 році, яка є тією, яка використовується в даний час. У 1912 році валюта була прив'язана до долара США, але в 1989 році вона була розв'язана, незважаючи на те, що сьогодні є місця, де громадяни вважають за краще використання гаїтянського долара, за ним йде долар США, друга за прийнятою валютою.

Слідзазначити, що попит на валюту низький за межами країни, оскільки Гаїті - країна з крихкою економікою, вона не є країною-експортером і повністю залежить від сільського господарства, щоб вижити. Крім того, його річний бюджет становить 20 відсотків, що фінансується за рахунок іноземної допомоги.

Зіншого боку, гаїтянські банкноти вибрали зображення історичних діячів, таких як Марше Вальєр, відомий пішохідний ринок, а також Кетрін Флон, яка є символом Гаїтянської революції, була жінкою, яка пошила перший прапор Гаїті в 1803 році. Герб з'являється на звороті всіх монет.

Наекономічному фронті Економічна комісія з Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC) зазначила, що Гаїті, поряд з такими країнами, як Суринам та Венесуела, переживає хронічну інфляцію, частково посилювану пандемією коронавірусу.

Крімтого, в минулому році країні також довелося зіткнутися з політичною дестабілізацією після вбивства президента Джовенеля Мойса, хвилі насильства та великого землетрусу, який стався у квітні 2021 року.

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