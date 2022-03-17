Поділ влади в Таїланді може призвести до дострокових виборів

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-О-Ча зустрівся в четвер з лідерами партій в урядовій коаліції, щоб спробувати вирішити підрозділи, які можуть призвести до дострокових виборів.

Глава уряду запросив їх на вечерю в розкішному клубі Rajpruek, на півночі Бангкока.

Прают Чан-О-Ча, який очолює коаліцію шістнадцяти партій, закінчить свій термін у березні 2023 року.

Однак загальні вибори можуть відбутися наприкінці 2022 року, заявив віце-прем'єр-міністр Правіт Вонгсуван.

Коаліція при владі здається все більш розділеною.

У січні 20 депутатів від головної правлячої партії - Паланг Прачарат були вигнані, звинуватили у створенні інакомислення всередині політичної групи.

І сім міністрів відмовилися відвідувати засідання Кабінету міністрів у лютому через незгоду з приводу міського залізничного проекту.

За словами спостерігачів, з якими зв'язався AFP, Прают Чан-О-Ча, який прийшов до влади під час перевороту в 2014 році і був легітимізований суперечливими виборами через п'ять років, стає все більш непопулярним.

«Багато тайців хочуть, щоб я залишив владу, тому що економіка не працює добре», - каже Тітінан Понгсудхірак з Університету Чулалонгкорн в Бангкоку.

У 2021 році ВВП Таїланду виріс на 1,6%, що є одним з найнижчих показників у Південно-Східній Азії, після скорочення на 6,2% у 2020 році, спричиненого пандемією covid-19.

Уряд також не зміг виконати прагнення продемократійського руху, який вивів десятки тисяч тайців на вулиці в 2020 році.

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