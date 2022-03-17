За оцінками Куба, виробництво картоплі не задовольнить внутрішній попит

Гавана, 17 березня Міністерство сільського господарства Куби визнало цього четверга, що вітчизняне виробництво картоплі в 2022 році не задовольнить внутрішній попит і, в кращому випадку, буде на торішньому рівні. Як пояснив фахівець Енел Еспіноса Кубинському інформаційному агентству (ACN), орієнтовний збір за цей рік становить 116 396 тонн, кількість «далеких від національного попиту». Однак, додав він, 56 відсотків площі, присвяченої цій культурі, було висаджено «поза ідеальним календарем», головним чином через відсутність входів», що ускладнить досягнення цілей. Згідно з даними Національного управління статистики та інформації (ONEI), зібраних Efe, ця мета схожа на врожай, отриманий у 2020 році (115,385 тонн), останній рік, за який ми зафіксували, що було найгіршим з 2017 року. Якби офіційна проекція була досягнута, це був би четвертий найгірший результат врожаю картоплі з 2000 року. Еспіноза також визнає, що урожай буде далеким від вершин, зафіксованих кубинським сільським господарством, яке на рубежі століття перевищило 300 000 тонн картоплі, що більш ніж вдвічі перевищує поточний прогноз. Інформація відома в несприятливий для кубинської сільської місцевості час, після того, як в останні місяці були відомі негативні дані про його основні культури, такі як цукор, тютюн та кава. Країна, яка імпортує від 60 до 70% необхідної їй продовольства, також переживає серйозну економічну кризу через пандемію, економічні санкції США та помилки в національному макроекономічному управлінні. Криза відзначається дефіцитом основних товарів, частковою доларизацією економіки і різким відскоком цін. НАЧАЛЬНИК jpm/jrh