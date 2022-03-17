Конгрес: Podemos Bench відповідає на відставку Карлоса Андерсона

Парламентська група Podemos Peru стикається з кризою, яка може призвести до розгрупованих груп, оскільки вони не мають мінімальної кількості членів, які утворюють тарілку ліжка. Хоча відхід Карлоса Андерсона є коренем цієї проблеми, Палата представників конгресмена Енріке Вонг ( ЕнрікеВонг більше не був здивований цим, тому що він сподівається, що нові члени Палати представників приєднаються парламентська група

« Інші братимуть участь (...) Мене хвилює те, що вони думають і що вони можуть сприяти. Мені не цікаво, які кольори вони входять , але те, що вони кваліфіковані люди, які мають досвід, щоб робити великі справи». Це була заява другого віце-президента Конгресу, який прийшов на Конгрес з групою на чолі з Хосе Луною, яку допитали.

«Відставка — це завжди шкода, але політичне життя триває. Щонезручно, так це твердження Палати представників про те, що він буде більш самотнім, ніж погана компанія. Миніколи не ігнорували його, і хоча ми поважали його рішення, здається, що багато разів ми цього не розуміємо». Вонг додав, як Андерсон прокоментував відхід групи.

«Навіть Карлос Андерсон бере мене під приводом відвідування палацу з пасторами не тому, що він має власний голос, а тому, що контакту було мало, це тяга Даніеля Урресті». Віндодав. Сліднагадати, що Андерсон був критиком уряду Педро Кастільо і навіть брав участь у зустрічі, що відбулася в Мірафлоресі, де обговорювалися засоби, за допомогою яких президент республіки міг би швидко впоратися з ним на посаді.

«Я сподівався, що вони можуть дати мені деяке задоволення щодо близькості до уряду, використання посад і, певним чином, підходу влади як торгу. Я далекий від таких речей, і я не хочу бути частиною лавки такого характеру». Це було частиною заяви, коли Андерсон оголосив про свою відставку з лави Podemos Peru.

Харчуванняв зоні ризику

Від'їздАндерсона залишає Podemos Перу з лавкою, що складається лише з чотирьох членів. Якщо ви не отримаєте нового члена, це вже не офіційно лавка. Однаквплив відставки може також вплинути на члена Палати Вонг, який займає друге віце-президентство Конгресу, позицію, спрямовану на тих, хто належить до лави. Рішення з цього питання має бути обговорено на Загальних зборах або у прес-секретаря.

Крім того, Вонг також є головою Комітету з питань захисту прав споживачів, оскільки він може втратити після зміни лавки. Засловами журналіста Мартіна Ідальго (Мартіна Ідальго), «є історія, в якій президент зміг завершити свій термін до липня, коли відбудеться реорганізація бюро (ради директорів) та президентство комітету».

«Подемос повинен бути визначений на зборах речників, приклад політичної угоди; політична гра виграє, тому що вона може допомогти опозиційній партії підтримувати делегацію з віце-президентом в обмін на голосування; або дати правлячу партію своїм членам продовжувати лавку». Репортер написав у своєму акаунті в Twitter.

Андерсоноголосив про свій від'їзд з Podemos Перу, але не перевірив, чи він не був згрупований, чи він розмовляв з іншою групою, щоб приєднатися до робочої групи. Заостанні вісім місяців парламентарі стали ближче до членів опозиції, ніж члени правлячої партії, які постійно їх критикували.

Продовжитичитання