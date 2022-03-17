Закриття вартості долара в Домініканській Республіці на 17 березня від USD до DOP

ДоларСША торгувався в середньому на рівні 54,84 домініканських песо, збільшившись на 0,2% порівняно з 54,73 домініканськими песо в середньому за попередній день.

Якщорозглядати дані за останній тиждень, долар США відзначає зростання на 0,22%; хоча в минулому році він все ще зберігає зниження на 3,28%. Аналізуючи ці дані з попередніми датами, це закінчилося плоскою смугою цитат останніх двох сесій. Показник волатильності представив баланс, який був явно нижчим, ніж волатильність, відображена в минулорічних даних, що свідчить про те, що він працює більш стабільно, ніж загальна тенденція останніх років.

Нарічному фото долар США досяг максимуму в середньому 57,67 домініканських песо, тоді як найнижчий рівень в середньому становив 53,74 Домініканських песо. ДоларСША позиціонується ближче до свого низького, ніж до максимуму.

Домініканськавалюта Домініканський

песо є офіційною валютою Домініканської Республіки скорочено PDO і її створення датується 1971 роком після порушення золотого стандарту. Спочатку його називали як «золоте песо» або «домініканське золоте песо».

У2010 році була внесена поправка до Конституції, щоб визначити, що «Національною грошовою одиницею є Домініканське песо»; після цього в 2017 році почалася поступова заміна банкнот і монет старими написами Домініканського песо.

Банкнотив даний час знаходяться в обігу 50, 100, 200, 500, 1000 і 2000 песо орос. Купюри5 та 10 песо перестали циркулювати і були замінені монетами 5, 10 та 25 песо відповідно. Тим часом золоті банкноти 500 та 2000 песо були випущені з нагоди 500-річчя відкриття Америки та приходу нового тисячоліття.

Слідзазначити, що всі банкноти несуть фразу: «Ця банкнота має визвольну силу для сплати всіх державних або приватних зобов'язань».

Щостосується економіки Домініканської Республіки, то Центральний банк оголосив, що країна закрила 2021 рік валовим внутрішнім продуктом (ВВП) 12,3%, що відображає економічне відновлення. Він також становив 4,7% у 2021 році порівняно з 2019 роком, що говорить про повернення до допандемічного рівня.

Зіншого боку, пандемія коронавірусу вплинула на Домініканську Республіку, коли йдеться про інфляцію, оскільки ставка в кінці 2021 року становила 8,5%. До 2022 року Центробанк оцінює, що ВВП Домініканської Республіки може зрости між 5,5% до 6,0%.

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